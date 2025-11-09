„Žvaigždžių duetuose“ – kerinti Adrinos suknelė, I. Juozapaitytės atvirumas ir L. Suodaičio lūkesčiai sau

Turinio kūrėjas Naglis Bierancas ir atlikėja Adrina į sceną žengs su Jazzu ir Igorio Kofo kūriniu „Karolis“. Tačiau dar prieš pasirodymą Naglis spės įnešti intrigos. „Galiu truputį išduoti, kad kaip atrodys Adrina – tai „oh my God“. Šiaip ir aš labai gerai atrodysiu. Manau, kad mes būsime gražiausias ir stilingiausias duetas. Aš jau matau, kaip Anyanya man eilinį kartą sakys: „O Dieve, tu atrodai nuostabiai.“ Jis visada giria mano aprangą“, – atskleis nuomonės formuotojas.
Panašu, kad Naglio žodžiams bus lemta išsipildyti. Po pasirodymo komisijos narė Liepa Mondeikaitė duetui žarstys komplimentus. „Jūs esate tikrai stilingiausias ir labiausiai savo pasirodymus apgalvojantis duetas. Ir vienas iš geriausiai skambančių duetų. Esate nerealūs“, – sakys ji.
O Adrina pripažins, kad ši daina ją taip stipriai palietė, jog nesuvaldė ir ašarų. „Mes su Nagliu ieškojome jautrios dainos, per kurią galėtume žliumbti. Nesitikėjau, kad tai bus ši daina. Aš tyliai kamputyje ant scenos kelias ašarėles nuverkiau. Kažkaip labai stipriai ji mane palietė“, – pasakos atlikėja.
Šį sekmadienį „Žvaigždžių duetų“ dalyviai taip pat atskleis vieną žmogų, kuris ne tik prisideda prie jų tobulėjimo, bet ir visam projekto kolektyvui tapo tikru terapeutu. Tai – vokalo mokytoja, muzikos terapeutė Kristina Mažeikaitė.
„Kristina yra labai šiltas žmogus. Ir iš jos yra labai daug palaikymo, išgyvenimo dėl dalyvių. Tikrai ji yra vienas iš tų ramsčių, į ką galima atsiremti. Aš pats gal sau per daug lūkesčių keliu. Matau, kaip kiti dainuoja, kaip mano kolegos „Žemaitukai“ dainuoja. Norisi gerai pavaryti, bet suprantu, kad tam reikia žiauriai daug darbo ir laiko“, – kalbės verslininkas Laurynas Suodaitis.
Pasirodo, kad vokalo mokytojos ir muzikos terapeutės patarimai gali būti naudingi net ir profesionaliems atlikėjams. Operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė atskleis, kad projekto pradžioje nesitikėjo, jog jai nepažįstama vokalo mokytoja gali ją ko nors išmokyti. „Pasakysiu nuoširdžiai – aš Kristinos nepažinojau. Galvojau, mane kažkas mokys? Aš turiu savo mokytojus, tėvelius, profesorius. Tada atėjome į repeticiją ir aš įsimylėjau Kristiną kaip žmogų ir pedagogę. Pasitikėjimas, kurį ji ištraukė iš manęs, yra kažkoks stebuklas“, – atviraus operos solistė.
O vokalo mokytoja Kristina pripažins, kad profesionaliems dainininkams kartais pagalba reikalinga būtent per psichologinę pusę. „Balsas yra apie mūsų vidų, kaip mes jaučiamės. Ir tai yra labai intymu. Aš spėju, kad Ieva, sakydama, jog atrado kažką iš mano pamokų, kalbėjo apie psichologinius dalykus“, – spėlios Kristina.