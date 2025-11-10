A. Kriščiūno paveikslus atgaivinęs ir pasaulį jau sužavėjęs filmas „Žaisti gyvenimą“ keliasi į kino ekranus

Išskirtinis reginys, kuriame atgyja garsaus dailininko, fotografo, visuomenininko, rašytojo ir muzikanto Algio Kriščiūno paveikslai, mūsų šalies kino teatruose debiutuos jau gruodžio 12 dieną.
„Labai džiaugiuosi, kad filmas ne tik papildo mano kuriamus paveikslus, bet nukelia į dar platesnes erdves, į kitokius pasaulius ir kitas mintis, o nuo šiol jį galės įprastu filmo formatu pamatyti ir kino teatrų žiūrovai“, – sako A. Kriščiūnas.
Garsus menininkas žiūrinčius filmą žmones kviečia žvelgti giliau. Čia ne vienoje scenoje paslėpta mažų detalių, tarsi slaptų žinučių, kurias filme ar rodomuose paveiksluose gali atrasti žiūrovas.
„Filme tiek detalių, kad iš pirmo žiūrėjimo visko ir nesugaudysi. Bet jei žiūrėsite dar kartą, stebėkite žmones valtelėse aplink bokštą fiordo viduryje, pagalvokite, kokią žinią ir nuotaiką jie skleidžia“, – užsimena jis.
Filmą kūrė žinomas režisierius D. Ulvydas, kuris praeityje pristatė tokias garsias ir daug liaupsių sulaukusias juostas kaip „Tadas Brinda. Pradžia“, „Emilija iš Laisvės alėjos“ ir kt. O dabar jis kviečia leistis į dar vieną nepamirštamą kino kelionę, kurioje žiūrovai ne tik aplankys begales įspūdingų paveikslų, bet ir išgirs paties autoriaus A. Kriščiūno užrašytą meilės istoriją, suteikiančią jo darbams naują spalvų.
Jausmingas moters ir vyro pokalbis, įgarsintas Ingos Jankauskaitės ir Manto Jankavičiaus, nuneša į jaunystės prisiminimus, primena apie pirmąsias nuoskaudas, drovius pasimatymus, šilčiausias santykių akimirkas ir momentus, kuriuos priliesti jautru net ir po daugelio metų.
Pirmoji „Žaisti gyvenimą“ versija, pasirodžiusi kaip virtualios realybės patirtis, buvo įtraukta į 2024 metų prestižinio Venecijos kino festivalio konkursinę programą ir nuskynė laurus tarptautiniuose festivaliuose Graikijoje bei Taivane.
Graikijos Salonikų kino festivalyje (TIFF) filmas buvo aukščiausiai įvertintas konkurso išplėstinės realybės „Immersive“ kategorijoje ir gavo „Auksinio Aleksandro“ apdovanojimą. FICAM festivalyje Maroke sulaukė specialiojo žiuri paminėjimo Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès.
Taivane vykusiame Kaohsiung kino festivalyje „Žaisti Gyvenimą“ pelnė VR360 Award statulėlę XR projektų kategorijoje. Dabar jį galės įvertinti ir kino teatrų žiūrovai.
Lietuvoje „Žaisti gyvenimą“ pradedamas rodyti gruodžio 12 dieną.
Filmo anonsas:
Algis Kriščiūnaspaveikslaifilmas
