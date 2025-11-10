Gabrielės Urbonaitės filmas „Renovacija“ sulaukė neeilinio pripažinimo

Filmas „Renovacija“ nesiliauja keliauti – vien per šį savaitgalį apsilankė festivaliuose Niujorke, Londone, Liubeke ir Berlyne.
„Tai – mūsų pirmieji kino profesionalų skirti apdovanojimai. Esu labai dėkinga žiuri, kad jie, kaip ir žiūrovai, pajuto ir įvertino filmą.
Savaitgalis buvo intensyvus filmo kelionėmis – Niujorke vykusiame Baltijos šalių kino festivalyje filmui atstovavo pagrindinė aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė, o aš su „Renovacija“ keliavau per Europą – pradėjau nuo Baltijos šalių kino festivalio Londone, filmą pristačiau Liubeke, kur pelnėme du prizus, o Berlyne uždarėme „Litauisches Kino Goes Berlin“ festivalį“, – pasakoja G. Urbonaitė.
Geriausias debiutinis filmas Liubeko kino festivalyje „Šiaurės šalių kino dienos“ buvo renkamas iš trijų konkursinių programų, kuriose varžėsi 14 debiutinių filmų iš Šiaurės ir Baltijos šalių, o „Interfilm“ žiuri Bažnyčios prizu kasmet apdovanojamas filmas, skatinantis žiūrovus jautriau pažvelgti į dvasinius, žmogiškuosius ar socialinius klausimus ir vertybes.
Praėjusį savaitgalį filmas „Renovacija“ Kyjivo „Molodist“ festivalyje pelnė žiūrovų simpatijų apdovanojimą, o nuo pasaulinės premjeros prestižiniame A klasės festivalyje Karlovi Varuose iki nacionalinės premjeros Lietuvoje šis filmas atkeliauja per daugiau nei 20 tarptautinių festivalių visame pasaulyje.
„Renovacija“ vien lapkritį dar lankysis kino festivaliuose Danijoje, Sevilijoje, Zagrebe, Kaire, Liublianoje, Belgrade ir Taline.
Pagrindinė filmo „Renovacija“ herojė – ant trisdešimtmečio slenksčio stovinti Ilona, atsikrausčiusi į, regis, iš pirmo žvilgsnio tobulą butą kartu su savo vaikinu Matu. Tačiau prasidedanti namo renovacija ir žmonės, kuriuos tai atveda į Ilonos gyvenimą, priverčia ją suabejoti savo pasirinkimais.
Filme vaidina „Europos kylančios žvaigždės“ (European Shooting Star) apdovanojimais įvertinti Žygimantė Elena Jakštaitė, Šarūnas Zenkevičius, Aistė Diržiūtė-Rimkė ir įžymus Ukrainos aktorius Roman Lutskyi.
Filmo scenarijaus autorė ir režisierė: Gabrielė Urbonaitė, operatorius: Vytautas Katkus, dailininkė: Sigita Jonaitytė, montažo režisierius: Armands Začs, garso režisierė: Iveta Macevičiūtė, kompozitorius: Edvards Broders, kostiumų dailininkė: Monika Vėbraitė, grimo dailininkės: Rūta Padvelskytė, Giedrė Jarockaitė, aktorių atranka: Ugnė Šiaučiūnaitė, Marija Kavtaradze, prodiuserė: Uljana Kim.
Kino režisūros bakalaurą ir magistrą JAV baigusi G. Urbonaitė yra pelniusi „Sidabrinę gervę“ už geriausią 2013-ųjų metų trumpametražį filmą „Plaukikė“.
Per pasaulį šiuo metu keliaujantis filmas „Renovacija“ buvo pastebėtas ir įvertintas dar iki jo sukūrimo – Talino „Juodųjų naktų“ festivalyje vykusioje „Baltic Event Works in Progress“ sesijoje pelnė geriausio Baltijos projekto apdovanojimą.
Lietuvos žiūrovai filmą „Renovacija“ galės išvysti kitų metų pavasarį. Filmo gamybą finansavo Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino centras ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.