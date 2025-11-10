Komikas Dominykas Klajumas: „Norint išlikti pramogų pasaulyje nagus reikia laikyti į save“

„Sugebėti išsisukti reikia aštrių nagų, reikia aštrių dantų ir reikia juos mokėti parodyti. Jeigu neparodysi, tada suvalgys ir galėsi skųstis, kad čia visi tave bando kažkaip „nutručyti“. Reikia kartais pamojuoti kumščiais“, – tęsė jis.
33-ejų skaitmeninio turinio kūrėjo Dominyko už kandumą ir tiesmukiškumą galima nemėgti. Netgi nekęsti.
Arba galima jį dievinti už taiklų humorą, į arenas pritraukiantį tūkstančius žiūrovų. Tačiau būti jam abejingu sunkiai įmanoma.
Šiandien prieš televizijos kameras Dominykas atvirai ir be pagražinimų – apie skandalus, į kuriuos nuolat įsivelia, asmeninį gyvenimą ir pramogų pasaulio užkulisius.
Kaip jis atlaikė žiaurias patyčias mokykloje? Kodėl daugelį metų pyko ant savo tėvo? Ir ar skandalai, kurių epicentre nuolat atsiduria, yra gudri strategija, siekiant didesnio žinomumo?
„Aš sakiau, kad 50-imt, bet arčiau 70-imt tūkstančių jau praradau. Tai tarsi stovėjimas ant įtempto lyno pučiant smarkiam vėjui ir matant, kaip byra tūkstančiai, bet apsisukti jau nebegali.
Nes jeigu sakai, kad aš dabar stoviu ant šio principo, o paskui persigalvoji, kai pinigai byra, nes darosi nepatogu, tai viskas – galva nukirsta, gali sėdėti su kitais bekiaušiais. Todėl reikia eiti iki galo“, – teigė D. Klajumas.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – jau šį pirmadienio vakarą 20 val., tik per LNK.