Kodėl Katažinos Zvonkuvienės automobilyje skamba tyla?

Nuoširdžioji Katažina Zvonkuvienė ir jausmingasis Martynas Kavaliauskas kovėsi dėl kiekvieno taško kaip dėl asmeninio garbės reikalo.
Laidos vedėjui Gintui Vaičikauskui paklausus, kas šį vakarą laimės, M. Kavaliauskas atsakė nesikuklindamas akimirksniu: „Aš šį vakarą gal pasirodysiu nelabai koks džentelmeniškas, bet, manau, kad mes keliausime į pergalę“.
„O atrodė toks gerietis, ką?“ – suokalbiškai link Katažinos pasilenkė laidos vedėjas.
„Na, žinai, tie Martynai. Bet dar ne vakaras, tai dar ne vakaras“, – sudainavo Katažina.
„Gerai, pažiūrėsim ar šį vakarą dainuosime „Ne tau, Martynai“ ar „Tau, Martynai“, – aptarimą reziumavo Gintas ir išsiuntė vyriausiuosius detektyvus pasisveikinti su savo komandomis.
Paklausta, kokia muzika dažniausiai skamba jos automobilyje, Katažina buvo atvira. Su muzikos kompozitoriumi ir atlikėju Deivydu Zvonkumi išdykusius dvynius auginanti moteris teigė, kad muzikos ir chaoso jos gyvenime ir taip sočiai.
„Žinai, aš tau prisipažinsiu. Dažniausiai mano automobilyje yra tyla. Tai man yra geriausias, kaip čia, „relaksas“ ir pramoga – tyla. Patikėk, mūsų namuose tiek muzikos!“ – kaip visada nuoširdi buvo Katažina.
Likimo ironija – Martyno komanda prieš finalą turėjo mažiau taškų. Tačiau „Muzikos detektyvuose“ tai nieko nereiškia.
Katažinos ar Martyno komandai pavyko susekti seifo kodą ir pasiimti ten esančius pinigus? Katažina ar Martynas turėjo be niekieno pagalbos atspėti dainą, grojančią atbulomis? Ar nugalėtojų komandos pinigai superfinale padvigubėjo ar sumažėjo per pusę? Viską suseks „Muzikos detektyvai“ šį antradienio vakarą 20 val. per LNK.