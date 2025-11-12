D. Norvilas paviešino muštynių su A. Macijausku detales: „Buvau paguldytas ant nugaros“

Naują grupę „2 metrai“ sukūrę Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis pasakos, kad nors scenoje jų pasirodymai visuomet prilygsta didžiausiam energijos pliūpsniui, visai kitaip yra užkulisiuose.
„Ten mes visiškai ramūs, šnekame apie vaikus, apie vaistus, kuriuos vartojame – ieškom panašių arba vienodų, ir randame (juokiasi). Dar apie spaudimą, diagnozes – normalus gyvenimas“, – pasakos Deivis.
Tiesa, Deivis neslėps, kad scenoje su Rafailu jam labai smagu. „Su juo patiriu naujų atradimų, nes esu pratęs arba prie savo žmonos, arba prie teatro. O čia toks naujas įvykis. Ir niekad nežinai, kas su juo nutiks“, – sakys jis.
Laidoje jie abu prabils ir apie savo šeimas. R. Karpis pasidalins, kodėl jo trys dukros gavo tokius originalius vardus, ir kodėl žmona griežtai nesutinka susilaukti dar dviejų atžalų.
„Jo dukrytės – labai gražios, o aš žinau, kur rasti gerų bernų: Norvilynas tikrai neblogas! Mano vyresnėlis, kuriam dabar jau 15 metų, yra gavęs vieną vienintelę pastabą per visus tuos mokslo metus. O mano mažylis, kuriam dabar 9-eri, kiekvieną dieną parsineša po keturias pastabas... Kiekvieną dieną! Jau ir pas mokytoją stovėjau ant kilimėlio“, – juokaus Deivis.
O laidoje sužinosime ir apie jų pačių vaikystę. Štai Deivis pasakos verslininko gyslelę atradęs dar vaikystėje, kai ėmė prekiauti kramtoma guma, o Rafailas pardavinėdavo gėles ir laikraščius.
Apie Deivį sužinosime ir dar daugiau – pasirodo, kad jis buvo neabejingas kovos menams ir netgi buvo surėmęs kumščius su Arvydu Macijausku!
„Aš realiai mušiausi su Arvydu Macijausku. Tiesa, jis tuo metu dar nebuvo toks didelis – tai buvo gal 5-oje ar 6-oje klasėje. Tai buvo tikrai rimtos muštynės – buvau paguldytas ant nugaros ir sakiau, kad viskas, baigiame. Tuo mano karatė ir baigėsi“, – juoksis jis.