Kastytis Kerbedis – apie ilgas pertraukas, išjungtą telefoną ir ko vis daugiau jam norisi

Aras pasakoja, kad šis Kastyčio turas yra jau ketvirtasis, o tokio dydžio projektams ryžtasi nedaugelis. „Penkios arenos. Manau, mažai kas gali pasigirti tokiais didingais turais. Penkias arenas ketvirtą kartą imti mažai kas išdrįsta“, – sakė jis. Kastytis juokiasi, kad į šį kartą buvo švelniai pastūmėtas. „Kažkaip dar nenorėjau, nenorėjau, bet jis pasakė: „Seneli, važiuojam!“ Tai ir važiuojam“, – juokėsi Kastytis.
Paklaustas, kaip pailsi po koncertų, atlikėjas neslepia – jam po pasirodymo reikia dviejų dienų visiško poilsio. „Dvi paras po to mano mobilus būna išjungtas išvis“, – sakė Kerbedis. Aras prideda, kad koncerto metu jis atiduoda visą save. „Kastytis unikalus tuo, kad jis užlipęs ant scenos atiduoda visą save. Jis nieko netaupo – nei balso, nei jėgų. Tai kitą dieną fiziškai jis stiprus kaip velnias dar, bet tiesiog balsas sėda“, – pasakojo vadybininkas.
Scenoje Kastytis jau ne vieną dešimtmetį. „Aš pačios pradžios neatsimenu jau“, – sako jis. Tačiau Aras priduria istoriją iš Kastyčio mamos pasakojimų: „Man amžiną atilsį jo mama yra pasakojus, kaip Kastytis net iš pamokų bėgdavo į repeticijas. Jį nutempdavo į mokyklą, o jis apsisukęs per kitas duris pabėgdavo iš pamokų į repeticijas“, – sakė A. Vėberis.
Kastyčio Kerbedžio dainų repertuare tikrai ne vienas gerai žinomas hitas, tačiau kūrybinis kelias turėjo ir pauzių. „Būdavo pertraukų po porą metų. Ir atsibosdavo, ir ramybės norėdavosi. Kuo toliau, tuo labiau man norisi ramybės“, – atviravo Kastytis. Tačiau jaudulys prieš koncertą jam visada toks pats. „Labiau ne stresuoju, o jaudinuosi. Bet aš jaudinuosi pusę pirmos dainos, iki tol, kol man viskas patampa aišku. Ir tada tik kaifuoju“, – atviravo atlikėjas.
Šiandieninės muzikos lietuvių populiariosios estrados dainininkas Kastytis Kerbedis irgi klausosi, bet ne visos. „Klausau tos muzikos, tiksliau tų dainų, kurioje girdžiu balsą. Jeigu aš girdžiu kompiuterio padarymą – man nelabai įdomu. Aš turiu girdėti balsą. Aš gi užaugau su tokiais kaip Tina Turner, Michael Bolton, kur ne tik tembras duotas Dievo, bet ir balsas, ir charizma būtinai“, – teigė legendinis lietuvių atlikėjas.
