Atskleisti kontrabandininkų gyvenimo užkulisiai: prabangūs namai, naujausi automobiliai ir žmonos iš „Instagramo“

Ne vieną tyrimą pasienyje atlikusi žurnalistė, „Lietuvos rytas“ žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė laidos filmavime pasakojo, kad Baltarusijos pasienyje esančiuose miestuose kontrabandininkai ir jiems vadovaujantys asmenys puikiai visiems žinomi.
„Jie gyvena dideliuose, prabangiuose namuose, važinėja naujausiomis mašinomis, jų moterys „Instagrame“ demonstruoja vardinius drabužius ir nuolat keliauja, nors nė vienas oficialiai nedirba. Tačiau neteisėto praturtėjimo įstatymas jiems netaikomas, nors bet kuris kitas žmogus turėtų įrodyti bet kokį prabangų pirkinį ar pagrįsti gautus pinigus“, – laidos filmavime pasakojo R. Karmazaitė.
Pasak žurnalistės, tai organizuotas nusikalstamumas, kuris dangstomas valstybinių institucijų, turinčių kovoti su kontrabanda, ir ją organizuojančiais vadeivomis. Žurnalistė atskleidė kalbinusi ne vieną pareigūną, kurie papasakojo, kuo baigėsi kratos ir tyrimas prieš kontrabandininkų vadeivas.
„Pareigūnų ir jų tėvų namuose buvo atliekamos kratos pagal anoniminį skundą. Tyrimai baigėsi niekuo, bylos buvo nutrauktos. Kontrabandos galvų ryšiai mano tyrimo metu nuvedė į teisėsaugos viršūnes“, – teigė žurnalistė.
Tuo metu Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas pripažins, kad kai kuriose institucijose yra vadovų, kurie bijodami dėl savo antpečių nenorėjo informuoti politikų apie ilgus metus gyvavusias problemas.
„Žinutė visiems kontrabandistams: panašu, kad ši problema bus išspręsta, nes įsitraukia visos tarnybos, ir ne tik valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kadangi visi traktuojame, kad tie kurie vyksta už sienos verbuojami KGB, ir tą visi puikiai žinome, tai jeigu mes matome, kad kontrabanda kurią dabar gabena su KGB žinia Baltarusijos, tai labai aiškus signalas mūsų saugumo institucijoms nežiūrėti į tai kaip vien į kontrabandą. Tai valstybės išdavystė. Ir jei valstybė dabar maksimaliai skirs dėmesį, šitos problemos neliks. Bet jūs, kontrabandistai, padarysim viską, kad jūs atsakytumėt. Jus prarasite viską, nes jūsų veikla kelia pavojų saugumui ir visų gyvybei“, – rėžė Seimo narys D. Gaižauskas.
„Kas klupdo Lietuvą – Lukašenkos balionai, ar mūsų valdžios bejėgiškumas?“ – klaus vedėjai Rūta Mikelkevičiūtė ir Paulius Mikolaitis diskusijų laidoje „Už ar prieš“ jau šį ketvirtadienio vakarą 20 val. tik per LNK.