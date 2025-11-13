R. Ščiogolevaitės žodžiai užminė mįslę: dainininkės gyvenime – nauji jausmai?

Auksinio balso savininkė bei penkių vaikų mama Rūta pakvietė į savo namų kiemą. Čia ji papasakojo apie savo kasdienybę bei tai, kaip pavyksta suderinti koncertus, televizijos filmavimus ir gausios šeimos gyvenimą.
Tačiau kodėl dainininkei prireikė A. Bružo pagalbos?
Pasirodo, kad atlikėjos kieme esančioje tvoroje iš tujų, staiga neliko vienos tujos – ten žiojosi skylė, kuri trukdo kiemo privatumui. Tad laidos vedėjas į Rūtos kiemą atriedėjo su nauja tuja.
O ją besodinant, Audriaus ir Rūtos pokalbis virto šilta ir gyva diskusija apie vyrų bei moterų santykius, šeimą, laiką sau ir gebėjimą džiaugtis kasdienybe.
Rūta pasakojo, kad namuose viską stengiasi daryti pati – nuo daržo lysvių meistravimo iki cepelinų.
„Man patinka gaminti – mano namuose visada rasite maisto. O jei nusprendžiu virti cepelinus, jais pavaišinu ir kaimynus. Negi virsi tik savo šeimai?“ – juokėsi Rūta.
Dainininkė pasakojo, kad džiaugiasi, kai vaikai namuose piešia, lipdo ar ką nors kuria. Tvarka – antraeilis dalykas.
„Svarbiausia, kad namuose būtų gyvybės ir kūrybos“, – sakė ji, rodydama į ant terasos stalo paliktas dažų ir plastilino dėmes.
Rūta laidoje pripažino, kad vaikai – jos gyvenimo ramstis. Ji juos augina be auklių pagalbos, tačiau yra ypač dėkinga savo pačios mamai.
„Nors mama gyvena ne Vilniuje, kai labai reikia – visada pagelbėja. Jos palaikymas man – neįkainojamas“, – atviravo atlikėja.
Šie metai Rūtai – sugrįžimų laikas. Ji kaip teisėja grįžo į TV3 projektą „Lietuvos talentai“, o su prodiuseriu Marijumi Adomaičiu (Ten Walls) pristatė ir naują muzikinį kūrinį.
Tačiau panašu, kad šie metai dainininkei ypatingi ne tik profesiniais pasiekimais. Laidos metu ji užsiminė ir apie naujai užgimusius jausmus.
„Toks pat pleputis kaip ir aš, gal net didesnis...“ – intrigavo Rūta.
„Vaikai jau paaugę, todėl atsiranda daugiau laiko ir man. Namuose ir buityje su jais susitariu – vaikai jau daug kur padeda. Kartu surandame balansą. Žinoma, auginant penkis vaikus ramybės ir pedantiškos tvarkos tikėtis neįmanoma. Bet čia ir yra tikrasis, nenuglostytas gyvenimas, tikroji prabanga ir laimė“, – sakė R. Ščiogolevaitė.
