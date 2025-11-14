Atlanta susijaudino savanoriaudama: „Mano dvynės visada sako: aš ir sesei turiu paimti“

„Dažnai girdžiu žmones klausiant, kodėl tik artėjant šventėms vieni į kitus atsigręžiame? Bet net jei taip ir yra – tai irgi yra svarbu. Tai nereiškia, kad tas gerumas šiuo laikotarpiu tampa netikras. Priešingai – galbūt kaip tik tada galim vieni kitus uždegti, įkvėpti geriems darbams. Aš manau, kad kiekvieno žmogaus, kuris kažką turi ar kuria, pareiga yra pasidalinti“, – sako atlikėja.
Pasak Atlantos, viskas prasideda nuo mažų, kasdienių dalykų. Ji dalinasi savo šeimos pavyzdžiu.
„Geriausias dalinimosi pavyzdys man yra mano dvynės. Nors visko tarp jų būna, tačiau kartu jos nuolat rodo brandų norą dalintis: jei viena kažką gauna, ar žaisliuką, ar knygutę, ar saldainį, iškart sako – „aš ir sesei turiu paimti“. Man atrodo, kad tokiose kasdienėse akimirkose ir slypi tikroji švenčių prasmė – nepamiršti pagalvoti apie kitą“, – šypsosi ji.
Savanorystė „Maisto banke“ – įkvepianti patirtis
Garsi moteris nusprendė gerumu pasidalinti praktiškai – įsitraukė į „Maisto banko“ savanorių gretas. Čia rūšiavo dar gerą, nuo išmetimo išsaugotą maistą, dalijo paramą stokojantiems, bendravo su savanoriais ir nuoširdžiai domėjosi, kaip ši organizacija veikia iš vidaus.
„Pagalvojau, kad per retai susimąstom, kaip viskas vyksta iš tikrųjų maždaug įsivaizduojam, kad yra maisto poreikis stokojantiems žmonėms ir jie čia gauna pagalbą. Tačiau koks kelias iki to nueinamas... Pamačiusi viską iš arti, buvau sužavėta.
Čia ne tik šiaip dalinamas maistas, čia veikia visa grandinė – viskas prasideda nuo tvarumo, maisto išsaugojimo. Pamačiau, kaip perteklinis maistas parduotuvėse ar ūkiuose atsiduria čia, yra rūšiuojamas, gaminamas perdirbimo virtuvėje, atiduodamas žmonėms.
Net jeigu patenka jau blogi, žmonių vartojimui nebetinkantys produktai, niekas čia neišmetama – jie visi keliauja pas ūkininkus gyvuliukams. Čia man pati mieliausia dalis, kad net ir gyvūnai lieka nepamiršti visoje grandinėje. Ši didelė, gyva sistema, kurioje kiekviena sekundė, kiekvienas kąsnis ir kiekvienas žmogus svarbus, labai įkvepia“, – įspūdžiais dalinasi Atlanta.
Sukrėtė skurdo mastas: ragina prisidėti
Atlikėją sukrėtė realūs faktai – kas penktas žmogus Lietuvoje susiduria su skurdo rizika, kas septintas šalies gyventojas prisipažįsta, jog jam pritrūksta net maisto, o „Maisto banko“ pagalbą gauna kas dvyliktas Lietuvoje. „Mane labai nuliūdino šie skaičiai. Pagalvojau, kad paramos turėtų būti bent kelis kartus daugiau, o juk tai padaryti galime mes visi, bent po truputį prisidėdami. Jau kitą penktadienį bus labai gražus koncertas, kuriame dainuosiu ir aš – jo metu bus galima aukoti „Maisto bankui“. Kiekviena auka be galo svarbi, be gerų žmonių pagalbos
negalėtų gyvuoti visas šis procesas, stokojantys žmonės negalėtų gauti paramos, kurios iš tikrųjų reikėtų ir dar daugiau. Todėl labai kviečiu prisidėti kiekvieną ir pasidalinti gerumu“, – kviečia Atlanta.
Jau kitą penktadienį, lapkričio 21 d., 19.30 val., tiesiogiai per LNK televiziją vyks išskirtinis „Maisto banko“ paramos koncertas „PasiDalink“ – vakaras, subursiantis ryškiausias šalies žvaigždes ir tūkstančius savanorių ir geravalių šalies žmonių kilniam tikslui – padėti tęsti „Maisto banko“ misiją. Scenoje skambės gražiausios šalies atlikėjų dainos, o sunkumus patiriantys žmonės, kuriems „Maisto banko“ pagalba yra gyvybiškai svarbi, dalinsis savo istorijomis.