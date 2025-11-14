Pėsčiomis Ameriką perėję lietuviai apie išbandymus laukinėje gamtoje: „Geri vandenį su kirmėlėm, meldiesi, kad išlįstų saulė“

Ši judviejų kelionė truko lygiai penkis mėnesius, o įveikta buvo daugiau kaip 4 tūkst. km. Pacific Crest trail, arba Ramiojo vandenyno keteros taką, kasmet bando įveikti šimtai žygeivių, tačiau vos 35 procentams pavyksta jį užbaigti.
Tikslaus skaičiaus, kiek lietuvių įveikė šį iššūkį, nežino ir pati Dovilė. Sako, kad dalydamasi išskirtiniais nuotykiais savo socialiniame tinkle sulaukė vos kelių tautiečių, keliavusių šiuo maršrutu, žinučių.
Nenuostabu, kad laukinėje gamtoje netrūko nei sunkių išbandymų, nei susidūrimų su laukiniais gyvūnais.
„Ėjome ir kažkas viršuje medžio sukrebždėjo. Ir pamatėme, kad meška iš medžio išlipo. Man tai buvo panašu, lyg būčiau skraidančią mešką pamačiusi, nes ji tiesiog nučiuožė medžio kamienu kaip gaisrininkas“, – prisiminimais dalijosi Dovilė.
Pati Dovilė pasakoja šią kelionę galinti padalyti į dvi dalis. Viena – neįtikėtinas gamtos grožis ir begalinis dėkingumas naktį leidžiant palapinėje su atviru stogu ir stebint žvaigždes.
O štai kita medalio pusė – nuovargis ir kova su savimi. „Turiu baisiausią istoriją, kai man buvo pats baisiausias vakaras. Kuo toliau mes ėjom, tuo daugiau lietaus buvo. Ir tu šlampi. Kitą rytą vėl rengiesi tuos pačius šlapius drabužius ir tiesiog yra nenormaliai šalta. Tiesiog meldiesi, kad bent penkiolikai minučių išlįstų saulė.“
