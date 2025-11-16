Sandra Žutautienė prakalbo apie iširusią pirmąją santuoką: „Buvo labai gėda“

„TV pagalbos“ žvaigždė, atlikėja Sandra Žutautienė ir jos mylimasis Viktoras Vaikšnoras ruošiasi ypatingai gyvenimo šventei – savo vestuvėms. Jau gruodžio 5-ąją Kauno sporto halėje jie surengs grandiozinį koncertą, kuriame drauge su publika švęs savo meilę. Tačiau ne visi žino, kad Sandrai ši santuoka bus ne pirmoji.
Apie tai, kad kartą jau buvo ištekėjusi, Sandra atsivėrė laidoje „KK2 penktadienis“.
Ten moteris pasakojo apie savo 10 metų trukusią santuoką ir neslėpė, kad kurį laiką jautė gėdą.
„Jaučiau didelę gėdą prieš save, prieš tėvus. Labai save kaltinau, kas gal ir nėra gerai“, – laidoje „KK2 penktadienis“ kalbėjo S. Žutautienė.
Visgi moteris pripažino, kad skyrybos su buvusiu vyru Edvardu Žutautu įvyko taikiai bei pasakė, kodėl jiedu nusprendė pasukti skirtingais keliais.
„Skyrybos buvo labai gražios. Nebuvo jokių skaudulių, dėl kurių reikėjo skirtis, bet ir jokių pamatų, dėl kurių tą šeimą reikėtų išlaikyti.
Tiesiog kai žmonės yra geriausi ar geri draugai, gyvena ir vadina save šeima, tai nėra šeima“, – pasakojo moteris.
Sandra pridūrė, kad tuo metu skyrėsi ir jų poreikiai, kurie trukdė kurti sveikus santykius.
„Mūsų norai skyrėsi, aš tuomet nenorėjau vaikučių, nedirbau dėl šeimos ir dėl to save labai kaltinau“, – pasakojo ji.
S. Žutautienė neslėpė tuo metu patyrusi išgyvenimus, kad jai nepavyko sukurti tokio gyvenimo, kokį sukūrė jos jau 44 metus santuokoje gyvenantys tėvai.
„Išsiskyriau aš, o po metų – ir mano sesė. O juk turime tėvus, kurie taip gražiai ir taip ilgai gyvena. Ir mes kaip dvi žioplės...
Buvo labai gėda, kad nesugebėjau gyventi taip, kaip gyvena mano tėvai“, – laidoje kalbėjo žinoma moteris.
