Vytaras Radzevičius skrybėlę iškeitė į baltą šalmą: „Čia – elitinis sluoksnis“

2025 m. lapkričio 16 d. 14:41
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ – nuo darbų sodyboje iki istorinių paslapčių Dzūkijos širdyje. Šįkart daugiau sužinosime apie Merkinę – vietą, kuri amžiams užkariavo Vytaro Radzevičiaus širdį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Fermos šeimininkas juokavo, kad šis laidos epizodas bus naudingas kiekvienam, kas bent kartą bandė auginti vynuoges ar statyti atramas iš armatūros.
Vytaras virino metalo konstrukcijas, formavo pergalės karkasą ir prisiminė neseniai išmoktą suvirinimo pamoką. Jo tikslas – sukurti tvirtą atramą, kuri ne tik atliktų funkciją, bet ir papuoštų sodybos aplinką. Na, o kaip jam sekėsi susidoroti su šiuo techniniu iššūkiu, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
O po darbų sodyboje Vytaras išvyko į Merkinę, kur jo laukė pažintis su išskirtiniu objektu – vienu iš garsiausių miestelio pastatų, Vazos namu.
Šis pastatas šiuo metu restauruojamas, todėl, norint apžiūrėti jo vidų, prireiks apsauginių priemonių.
„Šiandien pakeičiau savo skrybėlę į baltą statybų vykdytojo šalmą. Kiek žinau, baltus šalmus dėvi elitinis statybininkų sluoksnis“, – linksmai pasakojo Vytaras.
Kartu su Merkinės muziejaus vadovu jis apžiūrėjo dar tvarkomus namo griuvėsius. Pasak istorinių šaltinių, būtent čia mirė vienas iš reikšmingiausių Abiejų Tautų Respublikos valdovų – Vladislovas Vaza.
„Čia baigiasi viena epocha – valdovo mirtis 1648 metais. Tai – vieta, kur mirė vienas iš geriausių valdovų, apie kurį Lietuvoje beveik niekas nieko nežino“, – pasakojo muziejaus vadovas.
Vytaras sužinojo, kad būtent šiame name valdovas praleido nemažai laiko. O taip pat čia buvo apsistojusi ir viena iš jo mylimųjų. Kartu su Vytaru jie apėjo patalpas, aptarė būsimą pastato atgaivinimą ir pasidalino mintimis apie tai, kaip istorinės vietos gali būti atnaujinamos.
