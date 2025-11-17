„Laižyklėlę“ rykliams pristatęs duetas nustebino neįtikėtinu pasitikėjimu: „Arba jūs investuosite, arba kiti“

Bene daugiausiai juoko šį vakarą skambėjo per dviejų bičiulių – Mariaus ir Roberto – idėjos pristatymą. Jie „rykliams“ papasakojo apie automobilių SPA skambiu pavadinimu – „Laižyklėlė“.
Penki projekto investuotojai – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis bei „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė – duetui buvo dėkingi už puikią nuotaiką. Tačiau juos nustebino beribis jų pasitikėjimas.
Dar prieš stodami prieš „ryklius“, Marius ir Robertas buvo įsitikinę, kad jų pasiūlymo niekas neatsisakys.
„Kadangi aš patikėjau, tai ir jūs turite patikėti mūsų idėja. Per pusę metų mes labai pasistūmėjome, tai arba jūs investuosite, arba kiti“, – sakė Robertas.
Jų idėja – barberiai automobiliams.
„Mes sukūrėme laižytuvus. Iki šiol buvo darbuotojai, kurie dirba nuo 8 iki 17-os, nors nei nori, nei yra motyvuoti. Mes tą problemą išsprendžiame“, – teigė jie ir į salę pakvietė savo… „laižytuvus“.
Dar didesnė intriga kilo tuomet, kai T. Burgaila prisiminė, jog į kitą Mariaus verslą jau kadaise yra investavęs.
„Bet kaip mums baigėsi? Nes kažkaip jaučiu – jei atmintis neapgauna – kad nieko neatgavau. Kodėl tuomet aš turėčiau investuoti antrą kartą į dalyką, kurio nesuprantu?“ – sakė T. Burgaila, o Mariaus atsakymas sukelė ir dar didesnę „ryklių“ nuostabą.
Ne ką mažiau investuotojus nustebino ir „Blaivų protą“ siūlantis Povilas.
„Tai – ne tik vanduo skardinėje, bet ir sąmoningo, atsakingo, sveiko gyvenimo būdo simbolis“, – sakė jis.
„Palauk, tu pardavinėji vandenį?“ – bandė suprasti Einaras.
Dar viena šio vakaro dalyvė Gintarė „rykliams“ pristatė savo šeimos verslo idėją – funkcinius maisto produktus. Tarp jų – ir greiti šaltibarščiai.
Ji iš „ryklių“ sulaukė labai įdomaus pasiūlymo, tik ar sutiks? O gal pasiūlymas jai pasirodė… per plėšrus?
Šios ir kitos neįtikėtinos Lietuvos verslininkų idėjos – jau netrukus.
„Rykliai. Lietuva“ – kiekvieną pirmadienį, 19.30 val. per TV3!