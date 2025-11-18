Lietuviškame seriale suvaidinęs estų aktorius A. Kressas: „Tai, ką daro mano personažas, yra šlykštu“

Gavęs pasiūlymą „Vilko gomuryje“ suvaidinti diplomatą Marką, A. Kressas pirmiausia perskaitė scenarijų. Kadangi jo anglų kalba, pripažįsta, nėra stiprioji pusė, teko serialo režisieriui E. Vėlyviui užduoti daug klausimų.
„Markas – stipriai iškrypęs žmogus. Vienok, savo iškrypimą jis ne tik sugebėjo gerai paslėpti viduje, bet dar ir padarė karjerą, užsitarnavo svarbias pareigas. Mano personažo elgesys negali žavėti. Tai, ką jis daro, yra tiesiog šlykštu“, – sako estų aktorius, kurį lietuvių žiūrovai jau pastebėjo įtempto siužeto seriale „Telia Play“ platformoje.
Scenarijų serialui E. Vėlyvis parašė pats, o jį įkvėpė interneto šešėlių zona – tamsusis internetas, kuriame, kaip teigia režisierius, vyksta žmogaus protui sunkiai suvokiami dalykai.
„Vilko gomurys“ žiūrovus nukelia į uostamiestį, kurį sudrumsčia šiurpus nusikaltimas – miško pakraštyje kurčnebylys tatuiruotojas Ulvis atranda išniekintą gražuolės kūną. Kriminalistė Laura su kolega Vladu pradeda nusikaltėlio paieškas, tarp įtariamųjų atsiduria ir A. Kresso personažas.
Estijoje A. Kressas – tikra žvaigždė, vienas žinomiausių kino ir teatro aktorių. Kartu su nepriklausomu Estijos teatru užaugęs aktorius laikomas stipriu kultūros lauko balsu, formuojančiu šiuolaikinę Estijos scenos kultūrą.
Po premjeros klausimų aktoriui uždavė Laisvė Radzevičienė.
– Kas jus patraukė „Vilko gomurio“ istorijoje? Ar lengva buvo suprasti motyvus, kurie į priekį vedė jūsų herojų?
– Prie šio vaidmens mane traukė… galimybė vaidinti (šypsosi), nors pradžioje abejojau, ar išvis verta imtis tokio vaidmens. Mano personažo elgesys ir veiksmai ne tik nepatiko, atrodė tiesiog pasibjaurėtini! Buvo sunku patikėti tuo, ką jis daro. Lygiai taip pat sunku patikėti Rusijos agresija ir žiaurumu, kurį jie sėja Ukrainoje. Deja, visa tai egzistuoja!
O tai reiškia, jog net ir negalėdamas patikėti, kad žmogus gali taip elgtis, aš turiu vaidmenį, kuris yra aprašytas scenarijuje. Aktoriaus darbas – jį kažkaip sau pateisinti.
– Kaip ruošėtės vaidmeniui? Diplomatams neramiame šių dienų pasaulyje nėra lengva…
– Diplomato darbas mano personažui – tik priedanga, jis tiesiog slepiasi po diplomato kauke. Gyvenime žmonių su kaukėmis – daug. Labai tikiuosi, kad ne visos jos – tokios baisios.
Įsivaizduoju, kad diplomatų darbas – labai sudėtingas. Galiu spėti, kad tarp jų pasitaiko šnipų ir dvigubų agentų. Išties mažai apie tai žinau, juk pirmiausia tai – reprezentacinis darbas, reikalaujantis stiprių bendravimo įgūdžių.
– Seriale nagrinėjamas ne tik fizinis nusikaltimas, bet ir žmogaus sielos tamsa. Ar ši tema jums įdomi?
– Man ji veikiau kelia baimę nei smalsumą. Aš nemėgstu siaubo filmų, bet aktoriaus darbas tuo ir žavus, kad priverčia tyrinėti įvairius, net ir labai neįprastus dalykus.
– Kaip manote, ar tokia mistinė, vizualiai stipri istorija galėtų patikti Estijos žiūrovams? Ar kriminalinis žanras populiarus Estijoje?
– Serialas, neabejoju, puikiai tiktų estams. Kriminalines istorijas mūsiškiai taip pat kuria, šis žanras tikrai populiarus. „Vilko gomurį“ galima rodyti bet kurioje šalyje, reiktų tik uždėti vietinius subtitrus, ir veiktų puikiai.
– Kaip Emilis jus surado?
– Su manimi susisiekė ir šį vaidmenį pasiūlė viena Estijos aktorių agentūra. Sutikau, vėliau su atrankos režisieriumi Donatu Šimukausku ir režisieriumi Emiliu kalbėjomės vaizdo susitikimuose. Turiu pasakyti, kad dirbti su Emiliu buvo NUOSTABU! Jis – nepaprastai profesionalus, aktoriui patogumą ir saugumą kuriantis režisierius.
Tokia pat puiki buvo ir atmosfera filmavimo vaikštelėje. Komanda – labai profesionali, rūpestinga, draugiška. Nuoširdi padėka visiems!
– Ar filmavimo metu turėjote galimybę pasidairyti po Lietuvą?
– Lietuva man nėra svetima. Esu lankęsis Panevėžyje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje ir, žinoma, Vilniuje. Filmavimo dienomis turėjau šiek tiek laiko pasivaikščioti po senamiestį, apsilankyti teatre „Lėlė“, sutikti Vilniuje gyvenančias bičiules.
– Esate susipažinęs su lietuvišku kinu ar televizija?
– Nesu, netgi neprisimenu, ar kada mačiau kokį lietuvišką kūrinį. Kur kas daugiau esu aplankęs Lietuvos teatro festivalių ir matęs teatro spektaklių.
Žinau, kad Emilis visai neseniai savo filmą pristatė Talino „Juodųjų naktų“ festivalyje. Gaila, nepamačiau, bet žinau, kad ateityje tikrai daugiau domėsiuosi lietuvių kino, o ypač – Emilio kūryba (šypsosi).
– Kokie vaidmenys ar istorijos šiuo metu labiausiai traukia? Ne taip seniai suvaidinote visiškai ktokį vaidmenį seriale „Love“…
– Negaliu pasakyti tiksliai. Galbūt – gerai parašyti, logiškai vystomi vaidmenys ir istorijos, turinčios stiprią, įdomią psichologiją. Jei medžiaga ne tokia įkvepianti, reikia atrasti būdą, kaip vaidmenį sukurti įdomesnį, pridėti į jį turinio. Mėgstu darbą ir televizijoje, ir teatre, ir kine. Mane žavi Lietuva – tad vėl kvieskite vaidinti (juokiasi)!
Režisieriaus E. Vėlyvio šešių dalių mistinis kriminalinis serialas „Vilko gomurys“ – tik „Telia Play“ platformoje. Pagrindinius vaidmenis seriale atlieka britų aktorius Edwardas Holcroftas, Ingeborga Dapkūnaitė, Agnė Šataitė, suomių aktorius Tommis Korpela, estų aktorius A. Kressas, Ieva Andrejevaitė, Giedrius Kiela.
Operatorius – Feliksas Abrukauskas (LAC), dailininkas Ramūnas Rastauskas, kompozitorius Kipras Mašanauskas, garso režisierius Artūras Pugačiauskas, spalvų dailininkas Jonas Sunklodas, kostiumų dailininkės Jolanta Rimkutė ir Dovilė Cibulskaitė, grimo meistrė Jurgita Globytė.
Prodiuseriai – „Kino Kultas“ ir „Kodachrome“. Serialas kurtas gavus „Telia Play“, LRT, Lietuvos kino centro bei privačių investuotojų paramą.
