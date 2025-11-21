Hipnoterapeutės iš Lietuvos karjeros pradžia Londone primena filmą „Ir velnias dėvi Prada“

„Mes kas mėnesį keliaudavome į Ameriką, Čikagą, Niujorką, Los Andželą, Barseloną, Šanchajų. Mes dirbome su „Fortune 500“ žmonėmis, kurie didžiausiose pasaulio kompanijose priima svarbius sprendimus. Tai jie buvo mūsų klientai. Mes jiems rengdavom renginius, kurių biudžetai buvo nuo trijų iki septynių milijonų. Mes juos skraidindavome su malūnsparniais, leisdavomės vynuogynuose ir ten vykdavo pati konferencijos“, – darbo užkulisiais LNK laidoje „Bus visko“ šeštadienį dalinosi Laura.
Vis dėlto šiandien Laura Steponavičiūtė – sertifikuota hipnoterapeutė, kuri nepabijojo mesti sėkmingą karjerą Londone ir eiti ten, kur veda širdis: „Mano gyvenime buvo tokios dvi sritys, kur viena tarsi viską kompensuoja ir klesti. O kita yra dugne, kad atrodė, jog neįmanoma jos pakelti. Tam dugne buvo mano santykiai, o aš labai norėjau meilės.“
Prasidėjus pandemijai, moteris nusprendė trumpam grįžti į Lietuvą ir čia netyčia pamačiusi vieną pokalbį internete apie hipnoterapiją, taip ja susidomėjo, kad netrukus nusprendė pati viską išbandyti savu kailiu.
Jau netrukus Laura nusprendė pati norinti baigti hipnoterapijos mokslus. Lietuvė nesirinko lengviausio kelio ir nusprendė semtis žinių iš vienos garsiausių pasaulyje hipnoterapeučių Marisos Peers: „Hipnozė yra natūrali būsena. Ją mes patiriame kas dieną.
Žmonės įsivaizduoja, kad hipnozėje turi kažkur iškeliauti, bet taip nėra. Tai nėra mistinė būsena. Tačiau pokytis hipnoterapijos ir hipnozės yra 35 kartus gilesnis ir greitesnis.“
Kaip išsigydyti vaikystės traumas, atrasti meilę, susikurti sėkmingą karjerą ir net finansus? Maža to, hipnoterapeutė pasidalys ir paprastu savihipnozės principu, kuris vos per trisdešimt dienų pakeis jūsų gyvenimą.
