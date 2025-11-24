Dar vienas svarbus laimėjimas Lietuvai: „Kinų Jūra“ Taline gavo išskirtinį apdovanojimą

„Black Nights“ konkursinėje Kritikų programoje (Critics’ Picks Competition) pristatytas filmas varžėsi su filmais iš Argentinos, Belgijos, Kanados, Taivano ir kitų šalių.
Tai prestižinis laimėjimas apie kurį komisijos pirmininkė, Butano kino režisierė Dechen Roder savo kalboje sakė: „Filmas pilnas absoliučiai stulbinančių kadrų, kurie pasilieka su mumis.“
Režisierius Jurgis Matulevičius atsiimdamas apdovanojimą savo kalboje dėkojo komandai, tačiau daugiausia dėmesio skyrė dabartinei politinei situacijai, bei minėjo Lietuvos kultūros protestą skatindamas ir kitas Rytų Europos šalis nepamesti budrumo ir kovoti su kylančiomis pro-rusiškomis jėgomis.
Lietuvoje ir Taivane kurta „Kinų jūra“ pasakoja buvusio kovos menų čempiono Osvaldo (Marius Repšys) istoriją. Medaliais ir šlove paženklintą sportininko gyvenimą keičia netikėtas įvykis.
Atsitiktinai sužalojęs nepažįstamą merginą filmo herojus praranda galimybę varžytis tarptautiniuose turnyruose – jis pašalinamas iš sporto federacijos.
Užsivėrus sporto pasaulio durims, Osvaldui draugiją palaiko vienintelis ištikimas bičiulis taivanietis Ju-Longas, jo restorane „China Sea“ (liet. „Kinų jūra“) ir rutuliojasi filmo veiksmas.
Po pasaulinės premjeros Taline filmas bus pristatomas ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose, o Lietuvos žiūrovai naujausią J. Matulevičiaus juostą „Kinų jūrą“ kino teatruose išvys nuo 2026 m. vasario 6d.