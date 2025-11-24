I. Jurgelevičiūtė ir G. Brokas – apie pokyčius ir ilgametę draugystę: po galais, mes ne vyras ir žmona

Gintas džiaugiasi, kad fotosesijoje nereikėjo šypsotis, o Irma neslepia – ji iš tiesų jaučiasi pasikeitusi.
„Kažkas viduje pasikeitė. Pradedu jausti, kad scenoje norisi aprangos laisvės, tos suknytės ir korsetėliai… Tiesiog jau norisi laisvumo“, – laidoje „Kasdienybės herojai“ papasakojo legendinė dainininkė.
Ne tik ovacijų, bet ir apkalbų „Dinamikai“ netrūko niekada. Juokingiausia Irmai ir Gintui, kai buvo spėliojama, ar tik scenos kolegų nesieja kokie nors romantiniai jausmai ir ar jie netapo pora gyvenime.
„Kritau iš juoko – skambina vieną rytą dizainerės siuvėja – laba diena, išmatuokite savo vyro juosmenį. Kokio vyro? Nu gi Gintauto Broko. Sakau – tai kad jis ne mano vyras“, – juokdamasi pasakojo dainininkė.
Irma neslepia: „Po paskutinio koncerto „Žalgirio“ arenoje padaviau vairuotojui raktus. Jis suvežė visas gėles ir dovanas į mano namus.
Grįžusi nuėjau į miegamajį, atsisėdau ant lovos neturėdama jėgų net nusivalyti makiažo. Pro atidarytas duris žiūriu į svetainėje sumerktas didžiausias puokštes gėlių ir ant žemės sudėtas žiūrovų dovanas, gerbėjų tortas trijų aukštų…
Sėdžiu viena ant lovos, miego nesinori, širdis po koncerto daužosi nuo adrenalino, ir galvoju – ką man dabar daryti, kaip man toliau reikės gyventi?
Aš užsidengiau veidą rankomis ir iš laimės pradėjau verkti… Nemoku išsakyti šito jausmo – kiek daug tikrumo.“
Ir iš tikrųjų, ko jau ko, tačiau milijoną skirtingų emocijų ir visą jūrą adrenalino prieš tūkstantinę minią stovėdami atlikėjai tai tikrai patiria. Tačiau Irma patikina – pasibaigus koncertams labai svarbu pabūti tyloje ir „susirinkti save“ vėl iš naujo.
„O juk visos geriausios dainos gimsta iš skirtingų patirčių bei emocijų – skausmo, meilės, džiaugsmo“, – sako daugybę šlagerių sukūręs Gintas.
Irma šiandien trykšta puikia nuotaika. Ir neveltui – ji ką tik pailsėjusi grįžo iš įsimintinos kelionės po Japoniją ir Pietų Korėją, kuri buvo suplanuota net prieš metus.
„Prieš porą metų įvykusio didelio arenų turo, po dešimties koncertų didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir penkių koncertų užsienyje, suprantama, kad po tokio didelio darbo norėjau save palepinti. Todėl su drauge leidomės į tolimą ir ilgą kelionę“, – sako pašnekovė.
Tačiau jau laikas kibti į darbus, juk pavasarį grupės „Dinamika“ laukia net 4 arenos.
