„Muzikos detektyvuose“ – sunkiai atleistina klaida

Laidos vedėjas Gintas Vaičikauskas Diletai uždavė, rodos, nekaltą klausimą, bet tokio atsakymo nesitikėjo.
„Kokia paskutinė daina tau buvo įstrigusi atmintyje ir jos negalėjai niekaip atsikratyt?“ – klustelėjo Gintas ir gavo labai nuoširdų atsakymą.
„Nežinojau, ką daryt. Galvojau, išprotėsiu. Kažkas paniūniavo, va, tiesiog gatvėje, ir aš visą parą Livetą su Petru niūniavau. Kokią dainą? Tau tau tau – nieko nežadėjau. Tau tau tau – myliu nesakiau. Tau tau tau – tik į akis žiūrėjau. Tau tau tau aš galvą apsukau“, – kartu su visais studijos dalyviais uždainavo Dileta. Ir besišypsodama pridūrė: „Sekantis žingsnis – tik palata.“
Muzikinio žaidimo pradžia nebuvo daug žadanti Žiogo komandai. Pastaroji padarė sunkiai atleistiną klaidą: Jessicą Shy supainiojo su Vitalija Katunskyte. Ilgai pirmavo Diletos komanda, bet vėliau rezultatas tapo lygus.
Bet „Muzikos detektyvai“ ne be reikalo yra labai intriguojantis ir azartiškas šou. Jei pralaimi pradžioje, dar nereiškia, kad nebūsi superfinale. Tai vis dėlto kuriai komandai pavyko? Seifo kodą susekė Diletos ar Žiogo komanda? Kiek pinigų namo išsinešė nugalėtojai?
