Rekordas: į OG Version verslą žadama investuoti 1 mln. eurų

600 tūkst. eurų už 20 proc. akcijų ir dar 400 tūkst. eurų paskolos forma pasiūlyta investicija – rekordinė: tai didžiausia investuota suma Europos verslo realybės šou istorijoje iki šiol.
„Cannumo“ vysto gyvųjų bakterijų produktus, laidoje pristatė „Gėrį“, Lietuvoje sukurtą ir gaminamą fermentuotą gyvųjų bakterijų gėrimą, apjungiantį 96-ias skirtingas bakterijų kultūras.
Laidos metu „Cannumo“ prasitarė iki šiol patys į produktą investavę apie 500 tūkst. eurų – jų tikslas buvo sukurti inovatyvų ir funkcinį gėrimą, kuris atlieptų žarnyno ilgaamžiškumą, o ateityje jų produktai galėtų tapti alternatyva alkoholiniams gėrimams.
Investiciją vadina rizikinga: supratau, kad tai žmonės, su kuriais noriu dirbti
„Ši komanda turi tai, ko dažniausiai trūksta verslui iš Lietuvos – jie geba parduoti. Mykolas ir Dominykas įrodė, kad gali. Probiotikų rinka yra didelė – susidomėjimas jais pasaulyje pasiekė aukštumas.
Klausydamas „Cannumo“ istorijos supratau, kad tai žmonės, su kuriais noriu dirbti – siekiantys naujų aukštumų ir norintys augti kartais, o su savo patirtimi jiems aš galiu būti naudingas, ypač bėgant per Atlantą į JAV. Investicija rizikinga, viena tų „Labai gerai arba nieko“, bet sutarėme į šią kelionę leistis kartu“, – sako T. Burgaila.
Laidoje jis įvardijo ir labai konkretų siekį – kad įmonės vertės per artimiausius 12 mėn. pakiltų iki 30 mln. Eurų.
„Praėjusių metų pradžioje į Lietuvą perkėlę pasaulinį projektą „Rykliai. Lietuva“, tikėjome, kad iš šio verslumo šou startuolių gali išaugti aukštos pridėtinės vertės verslai. Tokie, kurie ilgainiui sudarys vis svarbesnę Lietuvos ekonomikos dalį bei taps jos augimo varikliu.
Projekto startuoliams siekėme suteikti ne tik taip reikalingų investicijų, bet ir palaikymą bei viešumą, o Mykolo ir Dominyko istorija patvirtina, kad tikslas pasiektas. Jų istorija ne tik įkvepia, bet, tikiu, kad ir kitus savo svajonių įgyvendinimo paskatins siekti drąsiai. O televizija gali tapti puikia platforma šių svajonių išsipildymo link“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
„Investicija į „Cannumo“ – ne tik didžiausia „Ryklių“ istorijoje Lietuvoje, bet ir, mūsų šiandien turimais duomenimis, įtvirtina naują rekordą, vertinant visus Europos verslo realybės šou. Tai tik dar kartą įrodo, kad verslas iš Lietuvos, Lietuvos startuoliai, geba kurti produktus, pasiruošusius konkuruoti globalioje rinkoje“, – sako verslo šou „Rykliai. Lietuva“ prodiuseris Laurynas Šeškus.
Užkariauti JK ir JAV rinką sieks per 90 dienų
Paklausti, kur žada nukreipti gautą investiciją, „Cannumo“ komanda prasitarė išsikėlę tikslą per 90 dienų sėkmingai išsiplėsti Jungtinėje Karalystėje. Būtent ten sveikos gyvensenos produktų el. prekybos rinka yra viena didžiausių.
„Ši investicija ir bendradarbiavimas su T. Burgaila mums – ypač svarbūs. Dalijamės ta pačia vizija, o jo patirtis ir mentorystė – būtent tai, ko reikia „Cannumo“ ir „Gėriui“. Esame pasiruošę kartu pasiekti kuo daugiau žmonių tarptautinėje rinkoje“, – sako M. Karpičius.
Anot jo, šiuo metu „Gėris“ (angl. „Goodie“) jau sėkmingai parduodamas keliose Europos šalyse. Savo ruožtu būtent JAV rinkai jie ruošia ir naują produktą, susijusį su žarnyno sveikata.
„Kai su Mykolu pradėjome „Cannumo“, visiškai nesitikėjau, kad atsidursime tokioje pozicijoje. Didžiuojuosi visa komanda ir nekantrauju pamatyti, kaip „Gėriui“ seksis už Atlanto. Šią vasarą Gedimino pr. vykęs renginys „Šviesuomenė“, pritraukęs daugiau nei 10 tūkst. žmonių, įrodė, kad viskas įmanoma.
Būtent su šia energija keliaujame toliau. Įrodėme, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kuriems įdomus ne tik „Gėris“, bet ir noras būti „Šviesuomenės“ dalimi. Tikime, kad bendraminčių yra ir visame pasaulyje, būtent todėl norime garsiai komunikuoti savo vertybes, rasti ir auginti bendruomenę“, – sako D. Ježerys–OG Version.
Per trejus gyvavimo metus „Cannumo“ tapo vienu iš greičiausiai augančių prekės ženklų Baltijos šalyse, sulaukė ir tarptautinio pripažinimo: šaltalankių skonio „Gėris“ NielsenIQ apdovanojimuose pernai pelnė „Sėkmingiausia naujovė“ titulą, NOPEX parodoje šiemet buvo pripažintas „Geriausiu sveikatos produktu“, o didžiausioje maisto produktų parodoje Anuga 2025 m. gavo „Skonio inovacijos“ apdovanojimą.
