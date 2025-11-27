Kine debiutuojančiai balerinai V. Montrimaitei prieš kameras teko apsinuoginti: „Sudėtingiausios scenos buvo tos“

Aktoriai taip pat atskleidė, kaip gimė pagrindiniai vaidmenys, su kokiais iššūkiais jie susidūrė ir kokias emocijas jiems paliko intensyvus filmavimo laikotarpis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vilija Montrimaitė yra Nacionalinio operos ir baleto teatro šokėja, kine atsidūrusi visiškai atsitiktinai.
„Tiesiog repetuoju darbe ir sulaukiu skambučio. Man sako, kad pamatė mane per LNK laidą „Labas vakaras, Lietuva“ reportažą, kur pasakojau apie puantus, apie savo darbą ir tada pasikvietė į kastingą. Tai taip netikėtai ir patekau,“ – pasakojo Vilija.
Vilija neslėpė, kad į kastingą atvyko visą naktį nemiegojusi ir labai jaudindamasi.
„Patirtis sunki, bet labai patiko. Iš tikrųjų, tai aš negalvojau, kad toks didelis iššūkis tai bus, nes tai vis tiek yra du skirtingi dalykai: baletas ir vaidyba. Aš į kastingą ėjau nemiegojus visą naktį, nes nežinojau, kas laukia. Labai jaudinausi, bet atvažiavau,“ – atviravo filmo „Paslapties kaina“ aktorė.
Filmavimo procesas, trukęs daug pamainų Šiauliuose, komandai sukėlė daug įspūdžių.
„Smagiausia dalis man čia. Išvažiuoji iš namų, gyveni viešbutyje. Aš su Albinu Keleriu gyvenau. Kambariokai buvom. Tai kaip smagu buvo. Kavytę gurkšnojom. Prisijuokdavom, atsiguldavom, prisišnekėdavom. Man tai labai patiko,“ – juokėsi Arnas Ašmonas.
Nors pamainų buvo daug ir jos buvo ilgos, tačiau pagrindinį vaidmenį atlikusi aktorė neslėpė savo džiaugsmo.
„Darbas didelis, bet kartu aš jaučiau tokį malonumą. Man va ta kiekviena scena, kiekvienas pasiruošimas atrodė toks džiuginantis ir kažkaip aš nemačiau to nuovargio. Tiesiog ėjau ir viskas,“ – su šypsena pasakojo Vilija Montrimaitė.
Taip pat labai didelį įspūdį paliko ir pagrindinė filmo lokacija – verslininko Vinklerio namai. Tai buvo vieta, kuri tarsi sukurta filmui.
„Atrodo, savaitę kiekvieną dieną atvažiuoji ir vis randi kažką tai naujo. Jis, man atrodo, supirkęs visus šiaurės Lietuvos prabangiausius meno kūrinius buvo,“ – pasakojo Darius Gumauskas.
Kine debiutuojanti Vilija turėjo ir atviresnių scenų, tačiau jai tai nebuvo sudėtingiausia.
„Iš tikrųjų, man sudėtingiausios scenos buvo tos, kur man tiesiog reikėjo būti ir nevaidinti. Tiesiog išbūti tą momentą, nes aš užsigalvoju, tada galvoju, kad man čia reikia pykti, liūdėti. Ir šiaip visos tos techninės scenos, kur reikia atsistoti, ten kažką pasakyti, ten praeiti. Tai va man šitie buvo sunkiausi dalykai,“ – teigė ji.
Aktoriai pasidalino, kaip jie dirba su duotu scenarijaus tekstu.
„Smagiau, kai leidžia režisierius keisti. Tai gi tas tekstas gal tau jis netinka, neina pasakyti tau kaip aktoriui to teksto. Kai tu persikuri jį sau labiau, tada ir organiškiau gaunasi, ir paprasčiau, ir įtaigiau,“ – dalijosi mintimis Arnas. „Aš tai keičiu tekstą. Bet Marius leido šiame filme individualumui pasireikšti. Mes repetavome prieš tai, tai viskas buvo suderinta iki kiekvienos raidės,“ – pridūrė Darius.
Naują Mariaus Jampolskio režisuotą filmą „Paslapties kaina“ žiūrovai galės pamatyti pamatyti teatruose nuo rytojaus, lapkričio 28 dienos.