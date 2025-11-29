Kauno eglę puošusi K. Rimienė prabilo apie užkulisius: „Džiaugiuosi, kad turėjau vidinės stiprybės nepalūžti“

Ko gero, Kalėdų bene visi laukiame labiausiai. Tai – metas, kada sugrįžtame į namus, gaminame skaniausius valgius ir džiuginame savo artimuosius dovanomis. O kad šventė būtų ne tik širdžiai, bet ir akims, puošiame žaliaskares ir dabiname visus namų kampelius įvairiausiomis dekoracijomis.
O K. Rimienei šiemet teko garbė papuošti ir pagrindinę Kauno miesto eglę.
Kristina iš pradžių negalėjo tuo patikėti. Jai teko viena atsakingiausių užduočių – sukurti didžiausią savo gyvenimo eglę. Iki tol bene didžiausias Kristinos gyvenimo iššūkis buvo ekonomikos mokslų daktarės disertacija. Nors ir atrodo, kad tai – sunkiai palyginami dalykai, tačiau valios, pastangų, žinių ir užsispyrimo pareikalavo neabejotinai panašiai.
Laidoje išvysime visą žaliaskarės kelionę – nuo vietos, kurioje ji augo dešimtmečius, iki Rotušės aikštės, kur ši gražuolė, lyg pasakų princesė, sužibo visomis savo spalvomis.
Kristina dalyvavo viešajame Kauno miesto savivaldybės skelbiamame konkurse, kuriame varžėsi kiti kūrėjai, tačiau jos idėja buvo išrinkta geriausia.
„Niekada nepamiršiu to momento, kai sužinojau, kad laimėjau konkursą ją puošti. Nepamiršiu to momento, kai mes visa komanda susibūrėme, važiavome ir galiausiai pjovėme tą žaliaskarę, kaip ją vežėme į Kauno rotušės aikštę, o vėliau žvarbiame šaltyje kartu ją puošėme. Na, nepamiršiu ir to, kai aš pati pakilau į paukščio skrydžio aukštumą tam, kad ją iš viršaus nufilmuočiau visame gražume“, – savo įspūdžiais dalinosi Kristina.
Eglė puošta „Art Deco“ stiliumi. Šio stiliaus elementai puošė Kauno pastatus tarpukario laikotarpiu. Tokia idėja kilo todėl, kad Kauno architektūrinis paveldas įrašytas į UNESCO sąrašą, o šiemet sukanka lygiai 100 metų nuo „Art Deco“ stiliaus atsiradimo.
17 metrų eglė puošta tiesiomis linijomis, aštriais kampais ir elegantiška ornamentika. Visą kompoziciją apjungė šventiška aukso spalva, suteikianti žaliaskarei prabangos ir išraiškingo žvilgesio.
Šių metų eglę puošia daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Olandijos. Žaliaskarę papildė 3D ir 2D ornamentai bei trijų dydžių burbulai, iš kurių didžiausio skersmuo siekia net 60 cm. Prie puošybos idėjos įgyvendinimo, negailėdami laiko ir energijos, dirbo daugiau kaip 50 žmonių.
Eglė išsiskyrė savo apšvietimu. Kauno Kalėdų medį puošė unikalios, iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nenaudotos lemputės.
Inovatyvūs apšvietimo sprendimai leis eglutei nuolat keisti savo įvaizdį realiuoju laiku – kauniečiai ir miesto svečiai kiekvieną vakarą galės išvysti vis kitokį, netikėtą jos veidą. Iš viso žaliaskarę apšvietė apie 26 tūkst. lempučių, o išskirtiniam, per visą eglės aukštį einančiam ornamentui, panaudota 6 tūkst. LED švieselių.
Kristina džiaugsis, kad viso proceso metu jai pavyko susitvarkyti su emocijomis ir nepalūžti. Visgi pripažins – ašarų išvengti nepavyko.
„Džiaugiuosi tuo, kad turėjau vidinės stiprybės nepalūžti. Emociškai. Negaliu patikėti, kad man nebuvo sunku su savimi susitvarkyti. Buvau labai save mobilizavusi, labai tiesiai, konkrečiai ir aiškiai ėjau tikslo kryptimi ir neleidau sau visiškai leistis į emocijas. Aišku, du kartus buvo ir taip, kad nuverkiu po posmą. Visam einant į pabaigą, tas emocinis krūvis vis tiek veikia. Pasidariau labai emocionali ir jautri, visiems labai dėkinga ir labai besidžiaugianti. Labai džiaugiuosi visais tais, kurie prisidėjo“, – laidos filmavime kalbėjo K. Rimienė ir už pagalbą, rūpestį ir darbą dėkojo visai komandai, savanoriams bei savo šeimai.
Už dovanotą Eglę ji dėkos Irenai Juškevičienei. Taip pat padėkos skrieja ir Bokstelis.lt – kurių keltuvai nuolat zujo aplink eglę ir kėlė į paukščio skrydžio aukštumas. „Kauno Kranams“ – saugiai kėlusiems ir leidusiems gražiąją Kauno žaliaskarę, „Bernelių užeigai“ – kuri žvarbiomis dienomis kvietė sušilti ir maitino visas komandas. Kristina dėkoja ir „Moxy Kaunas“ – suteikusiems prieglobstį pagalbininkams iš „Twinkly Polska“.
Dabar ji teigė net nenori savintis šio kūrinio. Anot jos, tai – miesto eglė.
„Eglutė pasipuošė į tikrą „Art deco“ princesę . Ji – kukli ir tuo pačiu prabangi, natūrali ir tuo pačiu labai elegantiška. Čia – Kauno eglė. Noriu sakyti, kad čia mano, bet čia yra Kauno eglė“, – tikino Kristina.
