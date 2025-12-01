Donžuano apgauta vieniša dviejų vaikų mama prarado tūkstančius eurų

„Turėjau tokią taupyklę, į kurią dėjau ir po 20 centų, ir po 20 eurų, kiek galėjau kiekvieną dieną atsidėti, o žmogus leido iš manęs ir vaikų atimti šią svajonę.
Vienišai mamai su dviem vaikais į kairę, į dešinę butams neskolina, nedalina. Šiuo metu manyje nėra tiek daug stiprybės eiti atkakliai ir vėl padaryti tą, ką dariau. Nežinau, ar sugebėsiu. Man reikia pagalbos, bet nežinau kaip, kaip man tai susigrąžinti“, – tęsė ji.
36-erių manikiūro specialistės Ilonos gyvenimas pastaruosius devynis šių metų mėnesius labiau primena filmą.
Vienišą dviejų vaikų mamą dėmesiu, rūpesčiu ir dovanomis suviliojo aferistas donžuanas, veikęs pagal iš anksto suplanuotą schemą.
Pasak Ilonos, jis paliko ją be darbo, santaupų, skirtų nuosavam būstui, ir sudaužyta širdimi. Ruošdama sūnų taip mėgstamą pyragą Ilona pasakos, kad dabar net tai jos šeimai yra prabanga: „Tenka skaičiuoti kiekvieną centą, o pragyvenimui skolintis iš tėvų.“
Net buvusio mylimojo vardu išnuomotas butas, kuriame ji su dviem sūnumis gyvena, yra laikinas prieglobstis, netrukus Ilona turės išsikraustyti.
„Šiuo metu ieškau darbo. Esu labai kūrybinga, labai atsiduodanti darbui. Manęs labai daug, turiu daug resursų ir galiu dirbti ir pardavimuose, ir pirkimuose. Turiu aukštąjį išsilavinimą, vairavimo A ir B kategorijas. Tikrai esu gabi, moku keturias kalbas.
Manau, kad rasiu vietą šiame gyvenime, tik ar su meile pasiseks... Nenoriu apie tai dabar net galvoti. Man tiek yra skaudu, nes išėjau iš toksiškos santuokos ir po dvejų metų gavau dar vieną smūgį...“, – pasakojo Ilona Roževič.
Prieš keletą savaičių Ilona, socialiniuose tinkluose geriau žinoma slapyvardžiu Leya, pasidalino savo liūdna istorija: „Tai padaryti paskatino moteriška nuojauta, kad galiu būti ne vienintelė apgautoji.“
Ilona neklydo – ji sulaukė gausybės apgautų žmonių laiškų. Ilona pasakojo nė negalvojusi, kad jos istorija sulauks tiek dėmesio. Pasakojimu apie ją suviliojusį ir apvogusį donžuaną ji sako norėjusi perspėti ir apsaugoti kitus nuo galimų to paties žmogaus apgavysčių.
Su ją apgavusiu vyru Ilona susipažino, vieną dieną kurjeriui pristačius įspūdingą gėlių puokštę su paliktu telefono numeriu.
