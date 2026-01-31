ŽmonėsTV antena

Linas Zareckas-Choras: „Kai gimsta vaikai, tu nušvinti!“

2026 m. sausio 31 d. 13:01
„Kai gimsta vaikai, tu nušvinti! Tau nebereikia ieškoti kažkokio kelio, kur dar save realizuoti. Darbas ir vaikai – tai yra visa savirealizacija“, – LNK laidoje „Bus visko“ prisipažins buvęs grupės „ŽAS“ narys bei išskirtinių renginių organizatorius Linas Zareckas-Choras.
Šiandien visas garsaus vyro pasaulis sukasi aplink keturias svarbiausias jo gyvenimo moteris. Keturias dukras – vyresnėles Saulę ir Rūtą bei jaunėles Liuciją ir Izabelę – auginantis Linas juokiasi, kad, matyt, buvo gimęs tam, kad augintų mergaites. Be to, jis neslepia, kad bendravimas su moteriškąja gimine jam visada buvo priimtinesnis. Be to, pasak jo, pats jaunystėje taip pat mieliau laiką leisdavo mergaičių kompanijoje ir lengviau su jomis rasdavo bendrą kalbą.
„Šeimos moterims stengiuosi būti švelnus ir ramus. Ne visada pavyksta būti ramiam, bet stengiuosi. O kai būnu vienas namuose, pas mane groja metalo muzika“, – apie tai, koks yra užsidarius namų durims pasakoja Linas.
Retai apie asmeninį gyvenimą kalbantis vyras šį kartą sutiko atskleisti, kaip prieš daugiau nei penkiolika metų susipažino su Liucijos ir Izabelės mama, mylimąja Kornelija: „Du „ŽAS‘ai“, aš ir Bilas, su žmonomis susipažino klube. Ji buvo grįžusi į Lietuvą po krepšinio sezono. Mes buvome Klaipėdoje su futbolo komanda ir taip susitikom. Sėdėjo ant stogo tas, kuris strėles šaudo, šovė tiesiai į širdį“, – šypsosi jis.
Mažai kas pamena, bet Linas savo muzikinę karjerą pradėjo būdamas vos šešiolikos, kuomet įkūrė pirmąją grupę „Ragai“. Vėliau visa galva paniro į ekstremalaus metalo muziką bei pradėjo organizuoti pirmuosius festivalius. Na o po to susibūrė ir legendiniai „ŽAS‘ai“: „Balius nuo ryto iki vakaro! Balius, kūryba ir fotografavimasis“, – legendinius laikus prisimena Linas.
Siautulingi grupės „ŽAS“ laikai ir kodėl Linas Zareckas-Choras užsimena apie norą grįžti į sceną? Dar daugiau asmeninio gyvenimo detalių – jau šią šeštadienio pavakarę laidoje „Bus visko“, 17.30 val., tik per LNK.
Linas Zareckas-ChorasVaikaigimimas
