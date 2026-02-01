Prieš pasirodymą „Didžiajame chorų mūšyje“ Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė susidūrė su sveikatos problemomis

Iškritimo vakaras neapsiėjo be kuriozinių situacijų. Prieš pat pasirodymą Klaipėdos Mėlynojo choro kapitonei Liepai dingo balsas. Prieš lipdama į didžiąją sceną ji vos prakalbėjo, tačiau Prince’o dainą „Purple Rain“ sugebėjo atlikti nepriekaištingai.
„Liepa, ar tu gyva?“ – su nerimu pirmąjį klausimą po pasirodymo uždavė generolė Inga Jankauskaitė.
Stipriai sunerimo ir „Didžiojo chorų mūšio“ vedėjas Rolandas Mackevičius.
„Tu ką tik vos prašnekėjai su manimi. Tada – TAIP padainavai. O dabar vėl… Labas, kaip tu?“
Liepa vos ištarė kelis žodžius – jos balsas buvo gergždžiantis ir stipriai užkimęs. „Ji nebeturi balso“, – susirūpinęs konstatavo Rolandas, neatmesdamas, kad dainininkė galėjo pertempti balso stygas.
„Ne, tiesiog šiandien tokia diena. Gal šiek tiek buvau peršalusi. Bet viskas yra gerai, kai yra tokia komanda – ji labai, labai užkuria“, – sunkiai atpažįstamu balsu kalbėjo Liepa.
Rolandas situaciją bandė praskaidrinti juokais, patardamas dainininkei „mažiau valgyti sniego“. „Žmogus atidavė visą savo širdį ir visą savo balsą, bandydamas parodyti, kad Klaipėdos Mėlynasis choras gali viską“, – sakė jis.
Kokias muzikines pamokas maestro Vytautas Lukočius davė Paulinai Paukštaitytei? Kurį chorą dainuoti mokė Stano? Visa tai – jau šį sekmadienio vakarą „Didžiajame chorų mūšyje“. Jame varžosi aštuonių Lietuvos miestų chorai, kiekvieną chorą sudaro 16 choristų. Chorui vadovauja kapitonas–žvaigždė, gimęs tame mieste arba turintis su juo ypatingą ryšį.
Chorai kovoja dėl miesto garbės ir prizo miesto bendruomenei. Tai visą miestą jungiantis projektas, nes chorams pasiruošti padeda bendruomenės, savivaldybės ir kultūros centrai.
Chorų pasirodymus vertina žiūrovai ir Generolų komisija: 2 nuolatiniai nariai ir 1 kviestinis. Laidos filmuojamos iš anksto, tačiau žiūrovų balsavimas vyksta kiekvieną sekmadienį tiesiogiai.
Balsuoti galima SMS arba skambučiu numeriu 1671. Kaina: 0,60 € už SMS / skambutį. Iš vieno numerio už vieną chorą galima balsuoti iki 10 kartų. Galima balsuoti po 10 kartų už kiekvieną chorą.
Rezultatą sudaro Generolų komisijos ir žiūrovų balsai – 50/50. Bet visos lygiosios sprendžiamos žiūrovų naudai – jie turi lemiamą balsą. Jei komisijos lentelėje keli chorai turi vienodą balų skaičių, aukščiau bus tas, kuris surinko daugiau žiūrovų balsų, todėl žiūrovų palaikymas chorams ypatingai svarbus.
Kiekvienos laidos pabaigoje susumuojami Generolų ir žiūrovų balai. Daugiausiai balų gavęs choras gauna Auksinį tašką, kuris persikelia į kitą laidą ir suteikia chorui pranašumą. Mažiausiai balų gavęs choras palieka projektą.
Chorai palieka projektą kas antroje laidoje. Tačiau tą sekmadienį, kurį visi chorai saugūs, gauti balai keliasi į iškritimo sekmadienį ir sumuojasi. Ir tik tada paaiškėja, kuris choras palieka projektą. Po 6 turų likę chorai kovos finale tiesioginiame eteryje. Finale „Didžiojo chorų mūšio“ nugalėtoją nuspręs tik žiūrovų balsavimas.