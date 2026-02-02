Paaiškėjo, kuris miestas pirmasis paliko „Didįjį chorų mūšį“

Antrojoje projekto laidoje į kovą stojo Vilniaus „Baltasis“ choras su kapitone Atlanta, Kauno „Rubininis“ choras, vadovaujamas Martyno Kavaliausko, Klaipėdos „Mėlynasis“ choras su Liepa, Šiaulių „Geltonasis“ choras su Jurgiu Brūzga, Panevėžio „Purpurinis“ choras, vadovaujamas Justo Pečeliūno, Marijampolės „Rožinis“ choras su Paulina Paukštaityte, Alytaus „Žaliasis“ choras, kurio kapitonu tapo legendinės grupės „Airija“ lyderis Darius Mileris-Nojus, bei Kėdainių „Oranžinis“ choras, vadovaujamas Manto Jankavičiaus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Galutinį rezultatą lėmė susumuoti komisijos Generolų balai ir žiūrovų balsai.
Komisijos generolai už du pasirodymus maksimalų balsų skaičių 60 skyrė Klaipėdos, Šiaulių ir Marijampolės chorams, kurie užėmė pirmąsias vietas. Paskutiniąsias tris vietas pagal komisiją dalijosi Vilniaus, Kėdainių ir Panevėžio chorai.
Žiūrovai daugiausiai balsavo už Panevėžio chorą, mažiausiai balsų surinko Šiaulių choras.
Susumavus Generolų balus ir žiūrovų balsus, pirmąją vietą užėmė ir Auksinį tašką gavo Marijampolės „Rožinis“ choras.
Paskutinis galutinėje lentelėje liko Vilniaus „Baltasis“ choras, kuris buvo priverstas atsisveikinti su „Didžiuoju chorų mūšiu“.
Chorai kovoja dėl miesto garbės ir prizo miesto bendruomenei. Tai visą miestą jungiantis projektas, nes chorams pasiruošti padeda bendruomenės, savivaldybės ir kultūros centrai.
Chorų pasirodymus vertina žiūrovai ir Generolų komisija: 2 nuolatiniai nariai ir 1 kviestinis.
Rezultatą sudaro Generolų komisijos ir žiūrovų balsai – 50/50. Bet visos lygiosios sprendžiamos žiūrovų naudai – jie turi lemiamą balsą. Jei komisijos lentelėje keli chorai turi vienodą balų skaičių, aukščiau bus tas, kuris surinko daugiau žiūrovų balsų, todėl žiūrovų palaikymas chorams ypač svarbus.
Kiekvienos laidos pabaigoje susumuojami Generolų ir žiūrovų balai. Daugiausiai balų gavęs choras gauna Auksinį tašką, kuris persikelia į kitą laidą ir suteikia chorui pranašumą. Mažiausiai balų gavęs choras palieka projektą.
Chorai palieka projektą kas antroje laidoje. Tačiau tą sekmadienį, kurį visi chorai saugūs, gauti balai keliasi į iškritimo sekmadienį ir sumuojasi. Ir tik tada paaiškėja, kuris choras palieka projektą. Po 6 turų likę chorai kovos finale tiesioginiame eteryje. Finale nugalėtoją nuspręs tik žiūrovų balsavimas.