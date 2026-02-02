ŽmonėsTV antena

Paryžiuje gyvenanti manekenė G. Staniūtė-Auclair: „Sunkiausia sudužusį gyvenimą statyti iš naujo“

2026 m. vasario 2 d. 12:48
„Kas yra labai sunku po tokios netekties, tai, kad prarandi ne tik savo vyrą, prarandi savo vaikų tėvą, prarandi savo geriausią draugą, bet prarandi ir savo gyvenimą. Sunkiausia, kad jį reikia vėl iš naujo statyti, vėl dėti plytą po plytos, ir pastatyti gerą pagrindą“, – taip jau šį pirmadienio vakarą jautriai prabils 48-erių modelis ir verslininkė, Prancūzijos sostinėje Paryžiuje gyvenanti lietuvė Giedrė Staniūtė-Auclair.
Daugiau nuotraukų (5)
Moters patirčių pakaktų ne vienam gyvenimui. Dirbti modeliu ji išvyko tiesiai iš mokyklos suolo. Tapusi garsiausių mados namų ir kosmetikos kompanijų veidu gaudavo solidžius honorarus, kuriuos investavo į nekilnojamąjį turtą, o meilė atsitiktinai sutiktam prancūzui vos po kelerių metų gyvenimo Paryžiuje tęsėsi beveik tris dešimtmečius.
Tačiau tobulu buvęs Giedrės gyvenimas subyrėjo vos per trisdešimt minučių. Kas jai padėjo įveikti netikėtą vyro netektį? Ir kodėl gyvenimas Prancūzijoje lietuvę žavi vis mažiau?
„Tai yra labai nepastovi šalis ir, pavyzdžiui, tu negali netgi kurdamas verslą žinoti, kur ir koks įstatymas bus rytoj, poryt. Tu negali nieko planuoti net penkeriems metams į priekį. Tai dažniausiai dėl to prancūzai burba, kadangi jiems atsibodo toks nepastovumas.
Tai šiandien yra labai daug tikrai prancūzų, kurie išvažiuoja gyventi į Italiją, kurie išvažiuoja gyventi į Portugaliją, nors ekonomiškai Prancūzija turėtų stovėti daug, daug aukščiau“, – pasakojo Giedrė Staniūtė-Auclair.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
manekenėParyžius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.