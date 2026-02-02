Paryžiuje gyvenanti manekenė G. Staniūtė-Auclair: „Sunkiausia sudužusį gyvenimą statyti iš naujo“

Moters patirčių pakaktų ne vienam gyvenimui. Dirbti modeliu ji išvyko tiesiai iš mokyklos suolo. Tapusi garsiausių mados namų ir kosmetikos kompanijų veidu gaudavo solidžius honorarus, kuriuos investavo į nekilnojamąjį turtą, o meilė atsitiktinai sutiktam prancūzui vos po kelerių metų gyvenimo Paryžiuje tęsėsi beveik tris dešimtmečius.
Tačiau tobulu buvęs Giedrės gyvenimas subyrėjo vos per trisdešimt minučių. Kas jai padėjo įveikti netikėtą vyro netektį? Ir kodėl gyvenimas Prancūzijoje lietuvę žavi vis mažiau?
„Tai yra labai nepastovi šalis ir, pavyzdžiui, tu negali netgi kurdamas verslą žinoti, kur ir koks įstatymas bus rytoj, poryt. Tu negali nieko planuoti net penkeriems metams į priekį. Tai dažniausiai dėl to prancūzai burba, kadangi jiems atsibodo toks nepastovumas.
Tai šiandien yra labai daug tikrai prancūzų, kurie išvažiuoja gyventi į Italiją, kurie išvažiuoja gyventi į Portugaliją, nors ekonomiškai Prancūzija turėtų stovėti daug, daug aukščiau“, – pasakojo Giedrė Staniūtė-Auclair.
