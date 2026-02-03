„Didžiajame chorų mūšyje“ – dešimtmečio reitingų rekordas

Preliminariais konsoliduotais „Kantar“ duomenimis, šią laidą žiūrėjo 683 tūkst. žiūrovų. Programos reitingas siekė 14,9 proc., o auditorijos dalis – net 38 proc. tuo metu televiziją žiūrėjusių žiūrovų. Rezultatai rodo, kad žiūrovai aktyviai įsitraukė į projektą ir palaikė savo miestų chorus.
Sekmadienio vakarą scenoje susitiko aštuoni Lietuvos miestai ir jų chorai. Projekte varžėsi Vilniaus „Baltasis“ choras su kapitone Atlanta, Kauno „Rubininis“ choras, vadovaujamas Martyno Kavaliausko, Klaipėdos „Mėlynasis“ choras su Liepa, Šiaulių „Geltonasis“ choras su Jurgiu Brūzga, Panevėžio „Purpurinis“ choras, kurio kapitonu tapo Justas Pečeliūnas, Marijampolės „Rožinis“ choras su Paulina Paukštaityte, Alytaus „Žaliasis“ choras, vadovaujamas legendinės grupės „Airija“ lyderio Dariaus Milerio-Nojaus, bei Kėdainių „Oranžinis“ choras su Mantu Jankavičiumi.
Komisijos vertinimai ir žiūrovų balsai lėmė, kad vakaras tapo ypač įtemptas – emocijų netrūko nei scenoje, nei salėje. Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus, Auksinį tašką pelnė Marijampolės „Rožinis“ choras, o su projektu atsisveikinti teko Vilniaus „Baltajam“ chorui.
„Didysis chorų mūšis“ – tai ne tik muzikinė kova, bet ir miestų bendruomenes vienijantis projektas. Chorams ruoštis padeda vietos bendruomenės, kultūros centrai ir savivaldybės, todėl kiekvienas pasirodymas tampa viso miesto reikalu.
„Tai emocionalus, vienijantis muzikinis projektas, atskleidžiantis neįtikėtiną bendrystės ir pozityvios energijos galią. Mums svarbu kurti ryšį su žiūrovais ir miestais, kurie gyvena šiuo projektu“, – sako LNK kūrybos direktorė Vaida Žemaitytė-Skirmantienė.
LNK projektas kuriamas pagal tarptautinį „The Clash of the Choirs“ formatą, priklausantį „Banijay Studios“, o Lietuvoje jį prodiusuoja „TV Manija“.
„Didysis chorų mūšis“ – kiekvieną sekmadienį 19.30 val. per LNK.