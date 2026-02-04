„Meno avilys“ kviečia į Amira Dayekh filmo „Aš — iš Pietų“ premjerą

Amira Dayekh yra lietuvė-libanietė aktyvistė bei kūrėja, „POPPIES“ narė, Lietuvoje aktyviai kelianti Libano ir Palestinos temas. Renginio metu ji pristatys savo trumpametražį dokumentinį filmą „Aš – iš Pietų“.
Tai autorės vizualinis archyvas, pasakojantis dešimtmečius besitęsiančios Izraelio agresijos Pietų Libane paliktus randus. 2025-aisiais Amiros Dayekh nufilmuoti vaizdai kartu tapo ir jos tėčio Abbas meilės laišku savo gimtajai žemei.
Premjeroje taip pat bus skaitomos atrinktos ištraukos iš palestiniečių kūrėjų Adam HajYahia ir Haitham Haddad tyrimo, nagrinėjančio pasipriešinimo vaizdinių estetiką, atveriančią bendruomenines psichosocialines patirtis. Kartu bus skaitomi eilėraščiai ir tekstų ištraukos, siejančios Palestinos išsilaisvinimą su visuotinėmis laisvės kovomis prieš kolonializmą.
„POPPIES“ – organizacinė Palestinos išsivadavimo grupė, rengianti protestus ir pilietines akcijas, kultūrinius renginius, skaitymo susibūrimus bei spaudos dirbtuves. Grupės veikla paremta įsitikinimu, kad dauguma socialinių ir politinių problemų yra tarpusavyje susijusios, pavyzdžiui, kad žmonių bei natūralių buveinių naikinimą nulemia ekstremalūs kontrolės mechanizmai, diktuojantys kas ir kaip gali siekti gyventi ir kas laikoma priimtina.
Sinematekos renginių ciklas yra tęstinis „Meno avilio“ projektas, kuriame Lietuvos ir užsienio menininkės (-ai), kuratorės (-iai), tyrėjos (-ai) yra kviečiami susipažinti su fiziniu bei virtualiu Sinematekos restauruotų filmų ir videomeno kūrinių archyvu. Kuratoriniai tyrimai „Meno avilio“ auditorijoms pristatomi svečių sudarytose judančių vaizdų programose, viešuose pranešimuose, užsakomuosiuose tekstuose ir siūlant literatūros rekomendacijas.
Renginys vyks „Meno avilio“ sinematekoje adresu A. Goštauto g. 2, Vilnius.
Renginys nemokamas. Dalyvavimui būtina registracija.