Gabrielė Grygolaitytė-Vasha pasipiktino kalbomis drausti socialinius tinklus jaunimui: „Jokiu būdu“

„Jokiu būdu negalima drausti. Mes gyvename dabartiniais laikais, o ne praeityje“, – svarstymais drausti socialinius tinklus vaikams piktinasi nuomonės formuotoja ir dainininkė Gabrielė Grygolaitytė-Vasha. Ji savo septynmetei dukrai sukūrė socialinių tinklų paskyrą, kurioje mergaitė rodo, kaip leidžia laisvalaikį, šoka, pramogauja ir reklamuoja įvairias prekes.
Paklausta, ar gerai uždirba jos dabar jau devynerių dukra, Gabrielė atšauna: „Labai gerai uždirbam. Jei įdėčiau daugiau darbo į dukros paskyrą, gal ji uždirbtų daugiau už mane. Beje, dukrai labai patinka būti socialiniuose tinkluose, jai smagu“, – pasakoja Vasha.
O paklausta ar nebijo socialinių tinklų keliamos žalos jaunimui sako, kad patyčių būna ir realiam gyvenime, blogų žmonių taip pat gali pasitaikyti realiame pasaulyje, todėl socialiniai tinklai nėra savaime blogi ar pavojingi. Svarbiausia, anot žinomos mamos, prižiūrėti, ką vaikai kelia į internetą, bet drausti naudotis socialiniais tinklais jokiu būdu negalima.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Alius Avčininkas, išklausęs Gabrielės, neslepia nuostabos. „Pavadinčiau tai neatsakinga tėvyste. Tenkinti vaiko norus, nes jam smagu, socialiniai tinklai yra trumparegiška.
Reikia atsižvelgti į tai kokį poveikį jie turės po dešimties ar dvidešimties metų. Jau dabar matau su socialiniais tinklais užaugusį jaunimą, kuris sunkiai surezga sakinį, negeba skaityti ilgesnio teksto, bijo viešo kalbėjimo. Jūs nustebtumėt, kiek dabar daug vaikų mokosi iš namų nuotoliu dėl įvairių psichologinių problemų“, – neribojamu socialinių tinklų naudojimu piktinasi mokytojas.
Jam pritaria ir skaitmeninės sveikatos koučerė, lektorė Lina Žemaitytė-Kirkman. Ji pažers aibę tyrimų, kurie rodo, kad nuo jauno amžiaus socialinius tinklus naudojantys jaunuoliai gerokai labiau linkę į depresiją, nemigą, nutukimą, valgymo sutrikimus ir nelaimingą gyvenimą.
„Dažnai tėvai mato vienokį turinį, o vaikai kitokį. Vos per kelias minutes „Tik tok“ platforma jaunimui meta turinį apie savižudybes, dietas, valgymo sutrikimus. Jaunas žmogus neturi susiformavusio kritinio mąstymo ir užsikabina“, – pasakoja lektorė.
„Youtuberis“ Tomas Špiliauskas-Karalius atskleis, kokį turinį socialiniuose tinkluose seka gausybė lietuvių, tarp jų ir mūsų jaunimas. „Tai ne tik išmatas, žalią vištą, tamponus ar vinis valgęs Maybachas, bet ir tiesiogines transliacijas darantys asocialūs veikėjai. Jie keikiasi, rėkia, girtauja. Ypač populiarūs vadinamieji „strymeriai“.
Štai vienas baltarusis uždirba milijonus skandalingais vaizdeliais. Viename jų trenkė šalia buvusios merginos galvą į stalą“, – pasakoja Tomas. Tiesa, jis ne toks kategoriškas drausti socialinius tinklus: „Jeigu tėvai kalbėsis su vaikais, tai gal tas baisus turinys bus ne sektinas, o išugdys atsparumą tokiems asocialiems vaizdeliams“.
Tiesa, Tomas papasakos ir atvejus, kai vaikai tampa ypač pažeidžiami. „Labai populiaru socialiniuose tinkluose daryti iššūkius ir tam vaikai pasiduoda. Buvo atvejis, kai suaugę žmonės meta iššūkį tiesiogines transliacijas darantiems vaikams už pinigus atlikti kokią nors užduotį. Buvo atvejis, kai pasidavę iššūkiui vaikai įkišo gyvą katiną į mikrobangę, buvo
iššūkiai valgyti įvairias buitinės chemijos priemones“ , – šokiruojančius atvejus apžvelgs „youtuberis“ ir papasakos apie iššūkius, pasibaigusius mirtimi.
Ar metas drausti socialinius tinklus vaikams ir jaunuoliams Lietuvoje? – aštri diskusija jau šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Už ar prieš?“
