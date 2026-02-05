Premjeroje – Ingos Norkutės jaunystės nuotykiai: „Po spektaklio tėtis pasakė – apie tai pasikalbėsime“

Mintis kurti šį spektaklį Inga Norkutei kilo prieš metus – norėjosi atvirai ir su humoru pasidalinti tiek savo, tiek draugių pasimatymų istorijomis. Taip gimė „Pirmo karto“ siužetas, režisuotas Dariaus Gumausko, bei nedažnai teatre sutinkamas formatas, kuriame persipina vaidyba, muzika, stand-up elementai ir improvizacija.
Pasak aktorės, tai savotiškas žaidimas su publika – kiekvieną kartą spektaklis gali kisti, pasipildyti naujais akcentais, sprendimais ar net netikėtais scenos partneriais.
„Esu nusiteikus padžiazuoti“, – šypsosi pašnekovė, pridurdama, kad toks gyvas formatas leidžia žiūrovą pakviesti į komediją, kurioje keliaujama per smagias ir komiškas skirtingų moterų gyvenimų istorijas.
I. Norkutė atvira – kai kurios pirmųjų pasimatymų detalės, pasakojamos scenoje, yra išgyventos jos pačios.
„Po spektaklio tėtis pasakė – „apie tai pasikalbėsime“, todėl neabejoju, kad tik nuo scenos išgirdęs mano jaunystės nuotykių smulkmenas jis turės man ką pasakyti. Ypač kai pasakojimas susijęs su tais laikais, kurių niekas nenori prisiminti“, – juokdamasi pasakoja aktorė.
Spektaklis „Pirmas kartas“, kuriame kostiumus I. Norkutei kuria dizainerė Indrė Masilionytė Koženiauskienė, debiutavo Gargžduose. Artimiausiu metu jis bus rodomas Pakruojyje, Alytuje, Kaune, Kalvarijoje, Šiauliuose ir kituose miestuose.
Premjeroje skamba gerai pažįstamos melodijos, autorinė muzika, netrūksta juoko, jautrumo ir labai žmogiškų akimirkų.
„Noriu jus pakviesti į pasimatymą. Į tokį, kuriame bus juokinga, atvira, kartais absurdiška, o kartais – labai atpažįstama. Sako, žmogus jaunas tol, kol jo gyvenime dar yra pirmų kartų. Pirmas pasimatymas. Pirmas bučinys. Pirmas pasirodymas scenoje. O gal – pirmas susitikimas su manimi. Ir pažadu – bent vienoje istorijoje rasite save. Tai ne teatras. Tai ne koncertas. Tai pasimatymas. Susitinkame“, – į publiką kreipiasi I. Norkutė.