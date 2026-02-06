Justinas Jarutis pasakė, ką galvoja apie Mantą Jankavičių

Šį kartą ypatingo dėmesio sulaukė Mantas Jankavičius, kartu su Kėdainių Oranžiniu choru žaismingai atlikęs fragmentą iš pirmojo lietuviško miuziklo „Velnio nuotaka“. Tačiau, kaip juokavo komisija, daugiau nei pats pasirodymas visiems kliuvo… neblėstantis choro kapitono grožis!
„Labai gerai Mantelis atrodė. Man Mantas iš esmės yra turbūt iki šiol gražiausias Lietuvos vyras“, – sakė Justinas Jarutis, kuriam šį kartą teko garbė užimti trečiojo generolo kėdę.
„Ir kas apmaudžiausia – nesenstantis gražiausias Lietuvos vyras“, – antrino projekto vedėjas Rolandas Mackevičius.
„Mes su Mantu pažįstami labai daug metų – gal penkiolika. Atsimenu, kai buvau pakviestas į Tado Blindos premjerą. Pamačiau jį ekrane ir pagalvojau: ot šiknius, kaip gerai atrodo. Ir jis nepasikeitęs“, – prisiminė J. Jarutis.
Prie linksmų prisiminimų prisidėjo ir Inga Jankauskaitė. „Žinai, Mantai, mes, man atrodo, prieš dvidešimt metų dainavom „Meilė ir mirtis Veronoje“. Aš dainavau Džiuljetą, tu – Romeo. Ir (atsigręžusi į Justiną Jarutį) jis tikrai nepasikeitė. Ir tai yra mano nenaudai“, – juokėsi ji.
„Jūs, Inga, taip pat nepasikeitusi“, – atsakė J. Jarutis, dar papildomai apipylęs kolegę komplimentais.
Justinas Jarutis „Didžiajame chorų mūšyje“ žadėjo būti griežtas, bet atlaidus generolas. Kaip jam tai pavyks, žiūrovai galės įvertinti sekmadienio vakarą.
