K. Liukaitytė parodė savo seserį: „Viena stovėjo eilėje prie proto, o kur stovėjau aš – iki šiol neaišku“

„Gyvenimas kartais sudėlioja taip, kad artimesniais tampa visai svetimi žmonės – tie, kurie būna šalia ir ligos, ir bėdos metu“, – sako laidos vedėjas Tomas Ališauskas.
Laidoje – žinomų žmonių paslaptys ir skaudžios bei įkvepiančios istorijos iš jų artimiausiųjų lūpų. Nors šiandien visi herojai atrodo taikūs ir sėkmingi, praeityje netrūko dramų, ašarų ir kovų dėl vietos po saule.
Pianistė Ieva Dūdaitė ir jos sesuo, operos solistė Marija Dūdaitė, šiandien vadina save ne tik seserimis, bet ir geriausiomis draugėmis.
„Prisidėjau prie to, kad Marija atėjo į muziką, nes esu vyresnioji sesuo – ta, kuri pasirinko šį kelią ir parodė šviesą“, – sako Ieva.
Marija neslepia dėkingumo: „Tu buvai pirmoji, kuri numynei kelią, ir man nereikėjo taip aršiai kovoti.“
Nors tarp seserų – vos trejų metų skirtumas, Ieva dažnai jautėsi tarsi antra mama. Dar vaikystėje šeimą ištiko rimti išbandymai – tėvai dėl finansinių sunkumų išvyko dirbti į JAV, o mergaites augino seneliai.
„Kai tau dešimt, o sesei – septyneri, ir pusė šeimos už Atlanto, tiesiog negali sau leisti pyktis. Mes laikėmės viena kitos įsikibusios“, – prisimena Ieva.
Net perkopusios dvidešimtmetį seserys gyveno viename kambaryje ir miegojo vienoje lovoje – ryšys, užgrūdintas vaikystės išbandymų, liko nepalaužiamas.
Laidoje atvirai prabilo ir „Labas vakaras, Lietuva“ vedėja Karolina Liukaitytė, papasakojusi apie savo seserį – fizikos mokslų daktarę.
„Viena stovėjo eilėje prie proto, o kur stovėjau aš – iki šiol neaišku“, – juokiasi Karolina. Nors jos nėra identiškos dvynės, vaikystėje buvo neišskiriamos – abi svajojo tapti balerinomis, mokėsi kartu, o paskutinį kartą scenoje pasirodė drauge prieš daugiau nei dvidešimt metų – šoko Operos ir baleto teatre.
„Į baleto atranką sesę lydėjau tik už kompaniją, bet pakvietė abi. Mama nenorėjo, mokytoja įkalbėjo, ir mes išvažiavome gyventi į kitą miestą – apsigyvenome mokinių bendrabutyje“, – pasakoja Karolina.
Plaukų stilistas Karolis Murauskas turi dvynį brolį Svajūną, tačiau vaikystėje juodu buvo panašūs tik tiek, kiek mama leisdavo. „Mama rengdavo vienodai – tuo ir buvome panašūs. Labai nenorėjome taip rengtis“, – prisimena Svajūnas.
Broliai šiandien turi ir bendrą verslą. „Mūsų veikla susijusi su plaukais, grožiu ir gražiomis moterimis“, – šypsosi Svajūnas, pridurdamas, kad brolis Karolis kirpėju svajojo tapti dar darželyje.
„KK2 Penktadienis“ – jau šį vakarą 19.30 val. per LNK.