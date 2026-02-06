Paviešintas erotinės kino dramos anonsas sukėlė smalsumo bangą: kaip filme atrodys Jurgita Jurkutė?

Elzė (Jurgita Jurkutė) iš Šveicarijos į Lietuvą grįžta atostogų. Išsiilgusi draugių ir Lietuvos, gimtinėje moteris ieško tylos ir įkvėpimo kurti. Visa tai Elzė ir randa atokiame Dzūkijos kaime, kol jame nepasirodo Nojus (Vytautas Rumšas jaunesnysis). Tai ne pirmasis jų susitikimas – su Nojumi Elzė susidūrė naktiniame klube Vilniuje, tačiau kaime gimsta aistra, kurioje susipina geismas, ilgesys ir baimė. Tik Elzės praeitis nepaleidžia – ją persekioja buvęs vaikinas. Ar du aistros apsėsti žmonės pajėgs nugalėti praeities šešėlius ir tiesiog mylėti vienas kitą?
Filmo režisierius Robertas Kuliūnas sako, kad jam romantika – ne gėlės ar vakarienės žvakių šviesoje. Labiau – jausmai ir pojūčiai. „Manau, kiekvienas romantinis filmas prasideda ne nuo romantinės istorijos, o nuo aplinkybių, kurios personažus ir nuveda į meilę“, – įsitikinęs jis.
Režisierius neabejoja, kad romantinių istorijų personažai dažnai slepia ne tik jautrius, jausmingus išgyvenimus, bet ir tamsias savo gyvenimo istorijas. Būtent iš tamsos ir ataidi pagalbos šauksmas bei didžiulis meilės troškimas.
Mintį sukurti romantinį filmą R. Kuliūnas brandino jau seniai, tačiau mintis virto kūnu tada, kai vieno iš prodiuserių rankose atsidūrė leidyklos „Balto“ išleistas, Šveicarijoje gyvenančios lietuvės Ilonos Madelaine romanas „Nuodas“.
„Buvo smalsu pavartyti romaną ir suprasti, kodėl jis tapo bestseleriu. Perskaitęs supratau, kad knyga turi daug sluoksnių, personažai įdomūs, daugialypiai, juokeliai šmaikštūs, išgyvenimai – atpažįstami, knygos veikėjos išgyvena tai, ką realybėje išgyvena daugybė moterų – meilę, aistrą, pyktį, netgi smurtą“, – savo pasirinkimą aiškina režisierius.
Nors knygos skaitytojai „Nuodą“ pirmiausia sieja su atvirumu ir erotika, filmo kūrėjai pabrėžia, kad romano versija kine – romantinė, erotinė drama, kurioje svarbiausia ne provokuoti, o suprasti vidinius personažų išgyvenimus.
„Filmas ir knyga – du skirtingi formatai, jie niekada nebus identiški dvyniai“, – teigia R. Kuliūnas ir priduria, kad abejonė, ar filme viskas bus taip, kaip skaitytojas įsivaizdavo, visada egzistuoja.
Kalbėdamas apie romano adaptaciją, režisierius pabrėžia, kad filmo siužetas nuo knygos nedaug nutolo, o svarbiausia filmo mintis atitinka pagrindinę romano mintį. Vis dėlto kelių šimtų puslapių knyga niekaip netilps į devyniasdešimties puslapių scenarijų, todėl kai kurių knygos detalių ar personažų filme tiesiog neliko.
Režisierių labiausiai įtikino „Nuodo“ istorijos gylis, taip pat ryškus kontrastas tarp miesto ir kaimo: „Kai skaičiau romaną, tie du skirtingi pasauliai mane sužavėjo. Nepaprastas kaimo grožis iškėlė vaikystės prisiminimus, nostalgijos ir natūralumo jausmą – tai, ko šiais laikais mums ypač trūksta. Filme kontrastuojantis miestas ir kaimas virsta visiškai aiškia metafora – chaoso ir ramybės susidūrimu.“
Pagrindinį Elzės vaidmenį filme sukūrusi J. Jurkutė prie projekto prisijungė po pokalbio su režisieriumi. „Jurgitai pristačiau, kad tai bus gilus, ambicingas ir seksualus projektas. Šie raktažodžiai jai patiko, iškart ėmėsi romano. Mes, režisieriai, visada turime baimių, kad gerai vaidmeniui tinkantis aktorius ar aktorė gali atsisakyti, bet būtent Jurgitos jautrumas ir švelnumas man nepaprastai tiko. Po diskusijų su ja turėjau atsisakyti kai kurių itin aštrių, seksualių ir erotinių scenų, bet gavau tokią Elzę, kokios norėjau – labai tikrą“, – pasakoja filmo kūrėjas, prisimena R. Kuliūnas.
Nojaus vaidmeniui pasirinktas V. Rumšas jaunesnysis. Režisierius sako, kad jis buvęs pirmasis ir vienintelis pasirinkimas. Būtent Vytautas galėjo sukurti gyvenimo patirties ir vidinių prieštaravimų kupiną personažą.
Erotinėje dramoje neabejotinai žiūrovas išvys meilės scenų ir apnuogintų kūnų. Ar lietuvių kinas jau pasirengęs atviroms scenoms? „Vienas iš filmo personažų sako: „Privalome sudominti, šokiruoti…“ Nemanau, kad privalome būti pasirengę, tačiau mėginti galime“, – šypsosi režisierius.
„Nuodas“ – ne tik aistringa meilės istorija, bet ir pasakojimas apie šiuolaikinį santykių chaosą, baimę atsiverti po skaudžių patirčių, apie bandymą rasti pusiausvyrą tarp noro mylėti ir baimės nusivilti. Tai filmas, kuriame, kaip sako režisierius, susitinka chaosas ir ramybė, aistra ir tyla, nuodas ir vaistas.
R. Kuliūno romantinė erotinė drama „Nuodas“ – visuose Lietuvos kino teatruose nuo kovo 6 dienos. Vaidina J. Jurkutė, V. Rumšas jaunesnysis, Kęstutis Cicėnas, Vitalija Mockevičiūtė, Milda Noreikaitė, Milda Gecaitė. Prodiuseriai – „Vabalo filmai“. Filmas rekomenduojamas nuo 16 metų.