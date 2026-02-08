Žinoma atlikėja įkūnijo Justę Arlauskaitę-Jazzu: ar atpažinsite?

Ar dalyviai tam buvo pasiruošę? Atlikėja ir renginių vedėja Meda šįkart įkūnijo dainininkę Justę Arlauskaitę-Jazzu.
Pasak Medos, ši užduotis pareikalavo kur kas daugiau nei tik vokalo.
„Jazzu – kietas riešutėlis. Galvojau, kad galėtume būti kažkuo panašios, bet pradėjusi ruoštis supratau, kad ne – ji viską daro kitaip, nei aš įsivaizdavau. Jos judesiai nėra surežisuoti, jie tiesiog iš jos ateina: galvos pasisukimai, žvilgsniai – visa tai pagauti yra reikaliukų.
Kartais lengviau išmokti šokį nei atkartoti žmogaus manieras taip, kad tai atrodytų natūraliai, o ne suvaidinta. Kartais repetuojant būna labai gerai, o kartais atrodo, kad pamiršti pusę dalykų, kuriuos norėjai padaryti.
Atsiveria „Muzikinės kaukės“ vartai ir tada jausmas toks – arba pavyks, arba ne. Tikiuosi, kad kai ji pamatys, sakys, jog fainai, o ne klaus, ką aš čia darau. Iš karto atsiprašau, Juste“, – prieš pasirodymą sakė Meda.
Vis dėlto, jaudintis atlikėjai nebuvo dėl ko – jos pasirodymą itin palankiai įvertino komisija, o ypač joje esanti gera Jazzu bičiulė Toma Vaškevičiūtė.
„Juste, kaip Tadukas gyvena? Kaip jis, ar pavalgęs, ar laimingas? Seniai matėmės, – juokdamasi pradėjo Toma. – Bet šį kartą ne apie tai. Kalbant apie nuostabią Medą, ji labai subtiliai atliko šią užduotį. Gal net galėjai drąsiau – manau, tau puikiai būtų pavykę išpildyti pilną Justės vaizdą tokiose užduotyse, o jų, tikiu, bus dar ne viena. Linkiu galvoti daugiau apie jausmus, apie ką dainuoji – tada tos manieros atsiranda savaime. O šiaip buvo labai gražu, subtilu. Labai myliu Justę, Medą ir Taduką – visus.“
Dar vienas netikėtumas šio šeštadienio laidoje – Lauryno Petrausko įkūnijamas Justinas Timberlake’as.
Dar pirmoje laidoje Laurynas atvirai prisipažino, kad šokiai nėra jo stiprioji pusė, todėl gavęs bene daugiausiai pasaulyje šokantį atlikėją stipriai nerimavo.
„Kai ekrane pamačiau Justino Timberlake’o nuotrauką, pagalvojau, kad čia – ne mano. Atrodė, kad bus lengviau dainuoti ir šokti. Nors gyvenime esu ir sportavęs, ir krepšinio varžybas žaidęs be keitimų, bet dainuoti ir šokti vienu metu tikrai yra reikalų. Antroje dainos dalyje jau norėjosi prisėsti ir pailsėti“, – prieš pasirodymą juokavo Laurynas.
Po pasirodymo paaiškėjo, kad nerimas buvo be pagrindo – studijoje nuskambėjo audringi plojimai.
„Patiko. Kreipsiuosi kaip medis į medį – gi nesi šokėjas, pripažinkime, todėl dar įspūdingiau tave matyti tokiame pasirodyme. Čia reikia žemai nulenkti galvą, tikrai „wow“. Tam reikia daug drąsos. Palinkėsiu tik vieno – atsipalaiduoti“, – po pasirodymo sakė Paulius Vaitiekūnas.
Stulbinančių įkūnijimų buvo ir daugiau – dainininkė Mia nustebino Beissoul įvaizdžiu, Edgaras Koldaras tapo „Depeche Mode“ vokalistu, Simona įkūnijo Billie Eilish, Paulė Konstancija – Miley Cyrus, Gabija Li – Dua Lipa, Ustin – Donatą Montvydą, Donatas Balvočius taps Šarūnu Mačiuliu iš grupės „Poliarizuoti stiklai“, o Lukas Bartaška atliko Tomo Augulio dainą.