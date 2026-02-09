ŽmonėsTV antena

Pokyčiams ryžusios nuomonės formuotojos Dovilės Tiriūtės išpažintis: „Man buvo gėda nuolat ir visur“

2026 m. vasario 9 d. 13:09
„Ta gėda buvo nuolat ir visur. Gėda išeiti į lauką, gėda, kad mane mato. Aš norėjau tiesiog slėptis. Netikėjau savimi ir galvojau, kad man lemta gyventi su nutukimu. Kiekvienas nutukęs žmogus pasakytų, kad tai labai sunki dalia, sunkus gyvenimas, ir man jis nepatiko, nebuvo priimtinas. Ir tame buvo labai daug beviltiškumo jausmo“, – atvirai LNK gyvenimo būdo laidos „Nuo... Iki...“ filmavime prabilo nuomonės formuotoja Dovilė Tiriūtė.
Daugiau nuotraukų (5)
Anot moters, ne numestų kilogramų skaičius keičia gyvenimą, o tikrieji pokyčiai, prasidedantys galvoje, rašoma pranešime žiniasklaida.
Tuo metu knygos „Sutramdyta meška“ bendraautorė, psichologė Rosta Kanapeckaitė atskleidė, kodėl jos namuose visada rasite sardinių.
„Sardinės yra tas maistas, kuris priverčia sustoti valgyti, nes tu negali valgyti jų visą dieną dėl to, kad tikrai jos tave pasotina“, – teigė R. Kanapeckaitė.
Pažįstantys Rositą Kanapeckaitę žino – jos namuose visada ras sardinių, ir ne vieną ar kelias skardines, o visą jų dėžę. Norintys sureguliuoti kraujo rodiklius arba atsikratyti priklausomybės maistui, pasak specialistės, turėtų išbandyti sardinių dietą, plačiai aprašytą moksliniuose eksperimentuose.
Rezultatai neįtikėtini – pagerėję kraujo rodikliai, odos būklė, svorio mažėjimas. Kiekvienas pirmadienis Rositai – iškrovos diena, tačiau ji nebadauja, o visą dieną valgo tik specialiai paruoštas sardines.
Internete, socialiniuose tinkluose tūkstančiai dietų, mitybos planų ir specialistų, žadančių išspręsti amžiną problemą – ištirpdyti nepageidaujamus kilogramus.
Norintys dailesnių kūno linijų, pasak Rositos, turėtų pradėti ne nuo kilogramų skaičiavimo, o ieškoti priežasčių, lėmusių jų augimą.
„Nepageidaujamo svorio žmonės priauga ne per naktį ar savaitę, o dažniausiai tai lemia emocijų reguliavimas maistu, kurio išmokstame labai anksti.“
Garsios moterys apie tai, ko neturėtų likti jūsų šaldytuve, kokios dietos efektyviausios, kodėl visi pokyčiai pirmiausia prasideda galvoje ir kaip juos reikėtų pradėti – gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
pokyčiaisvoris

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.