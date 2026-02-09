Pokyčiams ryžusios nuomonės formuotojos Dovilės Tiriūtės išpažintis: „Man buvo gėda nuolat ir visur“

Anot moters, ne numestų kilogramų skaičius keičia gyvenimą, o tikrieji pokyčiai, prasidedantys galvoje, rašoma pranešime žiniasklaida.
Tuo metu knygos „Sutramdyta meška“ bendraautorė, psichologė Rosta Kanapeckaitė atskleidė, kodėl jos namuose visada rasite sardinių.
„Sardinės yra tas maistas, kuris priverčia sustoti valgyti, nes tu negali valgyti jų visą dieną dėl to, kad tikrai jos tave pasotina“, – teigė R. Kanapeckaitė.
Pažįstantys Rositą Kanapeckaitę žino – jos namuose visada ras sardinių, ir ne vieną ar kelias skardines, o visą jų dėžę. Norintys sureguliuoti kraujo rodiklius arba atsikratyti priklausomybės maistui, pasak specialistės, turėtų išbandyti sardinių dietą, plačiai aprašytą moksliniuose eksperimentuose.
Rezultatai neįtikėtini – pagerėję kraujo rodikliai, odos būklė, svorio mažėjimas. Kiekvienas pirmadienis Rositai – iškrovos diena, tačiau ji nebadauja, o visą dieną valgo tik specialiai paruoštas sardines.
Internete, socialiniuose tinkluose tūkstančiai dietų, mitybos planų ir specialistų, žadančių išspręsti amžiną problemą – ištirpdyti nepageidaujamus kilogramus.
Norintys dailesnių kūno linijų, pasak Rositos, turėtų pradėti ne nuo kilogramų skaičiavimo, o ieškoti priežasčių, lėmusių jų augimą.
„Nepageidaujamo svorio žmonės priauga ne per naktį ar savaitę, o dažniausiai tai lemia emocijų reguliavimas maistu, kurio išmokstame labai anksti.“
