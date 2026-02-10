ŽmonėsTV antena

Rafailas Karpis rėžė scenos partneriui Deiviui Norvilui: „Vadink mane katinu, ne zuikiu“

2026 m. vasario 10 d. 12:44
Azartiškiausias muzikinis televizijos šou „Muzikos detektyvai“ šį vakarą privers nusišypsoti ne vieną. Vyriausiųjų detektyvų vaidmenis šįkart prisiims fantastiški dainininkai, išskirtiniu humoro jausmu pasižymintys atlikėjai Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis.
Jie kartu yra sukūrę unikalų humoro ir muzikinių interpretacijų projektą „2 metrai“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tai, kad teks kovoti vienam prieš kitą, scenos grandams nebuvo naujiena – jie tai nuolat daro per savo koncertus.
„Scenoje mes darome lygiai tą patį. Kova mums puikiai pažįstama. Aš žinau, kur Rafailui labiausiai skauda. Ten jis turi tokį tašką. Gal net du. Ten ir mušiu“, – juokaudamas savo strategiją išsakė Deivis.
„Verksi“, – atšovė Rafailas.
Raunde „Pavogti žodžiai“ reikėjo užbaigti „nugvelbtus“ maestro Stasio Povilaičio dainų žodžius. Vyriausiąjį detektyvą Deivį į kovą delegavo jo komandos, o pastarasis Rafailą pakvietė be ceremonijų:
„Ateik, ateik, zuiki!“ – į kovą prisijungti paragino Deivis.
„Aš ne zuikis, aš katinas“, – atšovė Rafailas ir lėtai atbidzeno į studijos vidurį.
Kaip baigėsi vyriausiųjų detektyvų mūšis? Atsakymas – jau šį antradienio vakarą, 20 val., „Muzikos detektyvuose“ per LNK.
