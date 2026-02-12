Kultinių siaubo trilerių kūrėjai grįžta su nauju filmu „Švilpukas“: perspėja būsimus žiūrovus

„Su draugais paauglystėje dažnai žiūrėdavom siaubo filmus, tai buvo savotiška mūsų tradicija. Tad norėjau, kad kažką panašaus pajustų ir dabartiniai žiūrovai: ateini tikėdamasis, kad niekas tavęs neišgąsdins, bet vėliau supranti, kad labai klydai“, – pasakojo juostos kūrėjas Corinas Hardy.
Tam, kad sukurtų išskirtinį siaubo trilerį, jis mokėsi ne tik režisūros, bet ir dailės mokykloje. Mokėsi kurti šiam žanrui tinkantį grimą, itin tikroviškai atrodančias dirbtines kūno dalis, atidžiai studijavo žmogaus anatomiją.
„Čia aš jaučiuosi tarsi tikrų tikriausias magas – ekrane galiu sukurti bet kokią iliuziją, kuri vėliau grįš naktimis sapnuojamais košmarais. Šis filmas – tik stiprių nervų žiūrovams, įsitikinome tuo ir per bandomąsias peržiūras. Tad tie, kas ateis, būkite pasiruošę emociškai“, – įspėja režisierius.
„Švilpukas“ pasakos apie mokyklos krepšinio žvaigždę Meisoną, tribūnose pamačiusį liepsnojantį žmogaus vaiduoklį. Tuomet jis tai „nurašo“ pasivaidenimui. Ir jau tikrai šio reginio niekaip nesusieja su šiek tiek anksčiau rastu kaukolės formos švilpuku. Tad kai po varžybų patį vaikiną rūbinėje apima liepsnos, niekas iš aplinkinių šių dviejų įvykių taip pat nesusieja.
Po jo laidotuvių praėjus trims mėnesiams, į tą pačią mokyklą atvažiuoja naujokė Kris (akt. Dafne Keen). Susiradusi naujų draugų, ji išgirsta ir šiurpiąją Meisono istoriją, o netrukus suranda ir paslaptingąjį kaukolės formos švilpuką...
Visiškai nenujausdama pavojaus ir vedama natūralaus smalsumo, mergina, žinoma, jį papučia. Ir taip pradeda siaubingų įvykių grandinę. Pasirodo, kiekvienas, jį papūtęs, iš ateities išsikviečia savo paties mirtį, kuri, užuot laukusi jai paskirtos valandos, su nepermaldaujamu ryžtu ateina pasiimti savo aukos.
Kraują stingdantis mistinis siaubo trileris „Švilpukas“ Lietuvos kino teatruose pradedamas rodyti jau šį penktadienį, vasario 13 dieną.
