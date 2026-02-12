Paaiškėjo, kaip atrodys paskutiniai „Auksiniai svogūnai“

„Šių metų politinio gyvenimo žvaigždėmis ne savo noru tapo ne vienas gyvūnas, iš kurių ryškiausias, be abejonės, Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis. Jį su šeimininke išvysime ir renginio scenoje“, – žada ceremonijos prodiuseris ir vienas vedėjų Arūnas Valinskas.
O ir politikai, žinia, vieni kitiems negailėjo „gyvūniškų“ epitetų, tarp kurių ir barškuolės, ir asilai, ir įvairiausi kiti sutvėrimai. Todėl „Auksinių svogūnų“ organizatoriai nusprendė Lietuvos politines džiungles paversti tikromis, kuriose rasime keisčiausių padarų.
„Auksiniai svogūnai“ sugyvulės, – juokiasi A. Valinskas. – Prisiminsime garsiausias metų istorijas, net ir Antarktidos pingvinus, kurie rado vietos Lietuvos politinėje padangėje. Į gyvūnus įsikūniję mūsų šalies politikai ne tik dainuos, bet ir kniauks, los, arba žvengs kaip arkliai žemaitukai, o Seimas virs politinių tvartu, kuriame gyvena lygesni už kitus.“
Fantastiškai populiari humoro šventė, diriguojant jos idėjos autoriui A. Valinskui, bus surengta paskutinį kartą. Apdovanojimų publika scenoje tradiciškai išvys garsiausias Lietuvos muzikos, teatro žvaigždes, kuriančias unikalius, iki ašarų juokingus pasirodymus.
Renginio scenarijų rašanti apdovanojimų kūrybinė grupė suka galvą, kaip į dešimt nominacijų sutalpinti visus galimus pretendentus į „Auksinio svogūno“ apdovanojimus.
Prašmatnias, ne vieno laureato namų ar darbo kabineto garbingiausioje vietoje stovinčias statulėles jau gamina talentingiausi meistrai.
Linksmiausi visų laikų humoro apdovanojimai „Auksiniai svogūnai“ – jau kovo 30 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
