V. Poderytė-Bernatavičė parodė ypatingą sūnaus Ato žaislą: saugo jį netrukus gimsiančiai dukrai

Vos tik įžengęs į besilaukiančios Vaidos namus Vilniuje, Audrius ėmė juokauti – po gimdymo jai tikrai teks perdažyti baltumu tviskančias buto sienas!
Tačiau šįkart jo pagalbos reikėjo ne šiam darbui. Vaida paprašė Audriaus pagelbėti tvarkant daiktais užkrautą sandėliuką, esantį požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje.
„Žinai, mano vyras dažnai būna Italijoje, tad man čia trūksta vyriškų rankų. Turiu tokią bėdą. <...> Turbūt visų baisiausia vieta namuose yra sandėliukas...“ – sakė Vaida.
Pajuokavęs, kad jį neretai moterys kviečia ten, kur nesutvarko vyrai, Audrius kibo į darbus! Tačiau priartėjus prie sandėliuko perregimomis sienomis, A. Bružas suprato, kad laukia tikrai nelengva užduotis. Sandėliukas iš tikrųjų buvo perpildytas dėžėmis ir įvairiausiais daiktais. Juk čia – per ketverius gyvenimo metus šiame bute užgyventas turtas!
Tuščios įpakavimų dėžės, likusios nuo įvairių įrenginių, iškart keliavo į konteinerį. Nemažą dalį vietos sandėliuke užėmė ir įvairios dekoracijos: tiek kalėdinės, tiek skirtos Helovinui.
Tačiau įdomiausias radinys Vaidos sandėliuke buvo vaikiški daiktai. Kaip teigė laidų vedėja, juos jai perdavė draugė, tad visą šį lobį reikės tik papildomai išvalyti.
„O čia – mano sūnaus Ato arkliukas! Ir dukrytė augs Ato lovytėje – ši sugrįžo iš draugės. Joje užaugo jau ne vienos draugės vaikas. Apsisuko ratas ir lovytė sugrįžta jau mano dukrytei“, – nostalgiškai pasakojo Vaida, pamačiusi medinį arkliuką tarp daiktų sandėliuke.
