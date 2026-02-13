Filmo „Kinų jūra“ aktorius Jian Huang – apie M. Repšį ir Kinų Naujuosius metus

Pasak Jian Huang, viena ryškiausių filmo „Kinų jūra“ patirčių jam buvo Mėnulio festivalio scena, kuri buvo kuriama be griežto scenarijaus ir paremta improvizacija. „Didžiausias prisiminimas iš filmavimo – Mėnulio festivalio scena. Į ją buvo pakviesti tikri kinų restoranų savininkai Lietuvoje, kurie vaidino masinėje scenoje. Tai buvo labai autentiška“, – pasakoja aktorius.
Filmavimo metu aktoriai valgė tradicinį taivaniečių maistą, o pati scena buvo kuriama spontaniškai.
„Scenoje turėjau vaidinti taip, lyg juos labai gerai pažinočiau, nors iš tiesų tuos žmones mačiau pirmą kartą. Be to, scena neturėjo griežto scenarijaus – daug kas buvo paremta improvizacija. Tai nebuvo lengva“, – sako Jian Huang.
Artėjant svarbiausiai metų šventei Taivane, aktorius pasakoja ir apie Kinų Naujųjų metų reikšmę.
„Kinų Naujieji metai mums yra pati svarbiausia diena. Mes tvarkome namus, pagerbiame protėvius – deginame popierinius pinigus, kad jie turėtų jų kitame pasaulyje. Mano mama paruošia stalą išėjusiems, mes visi susirenkame, vakarieniaujame ir būname kartu. Viskas yra apie šeimą“, – pabrėžia jis.
Kalbėdamas apie darbą su aktoriumi Mariumi Repšiu, Jian Huang akcentuoja ne tik profesinį, bet ir asmeninį ryšį.
„Dirbti su Mariumi nebuvo sunku. Jis labai talentingas, susikaupęs ir puikiai prisitaikantis prie visko, kas vyksta aplink. Mes turėjome daug ilgų pokalbių, jis man labai patinka, dabar laikau jį savo broliu“, – sako aktorius. Pasak jo, ryšys išliko ir po filmavimo – aktoriai iki šiol palaiko ryšį.
Ruošdamasis filmui Jian Huang mokėsi lietuvių kalbos, o Mariui Repšiui teko mokytis kinų kalbos.
Bendrose scenose kalbos buvo maišomos – tai tapo dideliu išbandymu režisieriui Jurgiui Matulevičiui. Tačiau, pasak jo, režisuoti scenas kinų kalba padėjo dar labiau koncentruotis į aktorių emocijas ir scenos atmosferą.
Filmas „Kinų Jūra“ jau rodomas visuose Lietuvos kino teatruose.
Filmo anonsas: