Kultiniame seriale „Rimti reikalai“ pasirodysianti Eglė Jackaitė: „Turėjau ir pirmųjų profesinių patirčių“

Pasak Eglės, kvietimas prisijungti prie „Rimtų reikalų“ komandos buvo netikėtas, tačiau malonus.
„Nors mano užimtumas šiame gyvenimo etape išties milžiniškas, pasiūlymas mane nuoširdžiai nudžiugino. Jaučiu, kad buvau pasiilgusi būti ne tik teatro scenoje. Serialas „Rimti reikalai“ jau tapęs kultiniu, todėl prisijungti prie jo man – tikra laimė. Be to, personažas Sandra man artimas – jame daug jautrumo, skausmo, meilės, gylio. Žinoma, įdomu, tad pasiūlymą priėmiau ilgai nesvarsčiusi“, – pasakoja aktorė.
Eglė atvirauja, kad įsiliejimas į daugelį metų gyvuojančio serialo komandą buvo nepaprastai šiltas ir jaukus.
„Buvo be galo gera. Serialo režisieriui Džiugui Siaurusaičiui galiu skirti tik gražiausius žodžius. Jis pats yra aktorius, todėl itin jautriai jaučia aktorius ir kūrybinį procesą. Sugrįžti į filmavimo aikštelę buvo malonu – buvau pasiilgusi šios aplinkos, kolegų ir kitokios kūrybinės atmosferos.
Nors komandoje nemažai naujų veidų, ryšys užsimezgė iš karto – tiek daug šilumos, dėmesingumo. Visi kolegos labai draugiški, o jauni aktoriai pilni energijos, jų akys žiba. Viskas vyko natūraliai, nors sudėtingų, skausmingų, jautrių scenų apstu. Ašaros mano personažui Sandrai nespėja nudžiūti – ir štai vėl verkiu“, – šypsosi Eglė.
Aktorė neslepia, kad jos kuriamas personažas paliečia itin jautrią ir asmeniškai svarbią temą – motinystę.
„Motinystės tema man visada buvo pati stipriausia ir emociškai jautriausia. Šiame seriale ji atskleista labai ryškiai – persmelkta skausmo, nerimo, vidinių išgyvenimų. Mamos – kaip vilkės: joms nėra neįveikiamų kliūčių.
Dėl savo vaiko jos gali peržengti bet kokias ribas, įveikti kalnus, perplaukti jūras. Man tai artima ir jautru iki graudumo. Šiame seriale turėjau ir pirmųjų profesinių patirčių – mano personažas Sandra stovi ant labai plonos gyvenimo ribos. Mirtis žvelgia jai į akis“, – atvirai pasakoja Eglė Jackaitė.
Šis laikotarpis aktorei itin intensyvus profesine prasme.
„Tokio didelio užimtumo dar nesu turėjusi. Šiuo laikotarpiu kone kasdien esu scenoje, rodomas ir mano mylimiausias monospektaklis, į kurį bilietai išperkami akimirksniu. Kartais net turiu sau įsižnybti – ar tikrai nesapnuoju? Iš žiūrovų gaunu begalybę gėlių, dovanų, žinučių, kupinų jautrių ir nuoširdžių dėkingumo žodžių.
Esu laiminga – širdis džiaugiasi. Su meile ir dėkingumu priimu, ką likimas šiandien man dovanoja. Neįmanoma visko aprėpti ir visų pasiūlymų priimti, todėl tenka atsirinkti, bet į „Rimtus reikalus“ atėjau su noru ir džiaugsmu“, – kalba Eglė.
Net ir pačiame intensyviausiame darbų sūkuryje Eglė randa akimirkų poilsiui. „Pavyko rasti dvi laisvas dienas – neseniai nuvykau į Birštono SPA atgauti jėgų ir bent truputį pailsėti. Labai pasiilgstu namų, savo Klaipėdos, juk dažnai savaitėmis būnu išvykusi.
Tačiau nesiskundžiu – man gera gyventi šiuo tempu. Profesinis išsipildymas yra kiekvieno aktoriaus svajonė. Taip pat labai laukiu ir džiaugiuosi, nes jau greitai skrendu atostogauti į Pietų Afriką, o balandį vyksiu pas jaunėlį sūnų į Ameriką – tikrai nusipelniau atostogų“, – šypsosi ji.
Eglės debiutas seriale „Rimti reikalai“ – jau netrukus, o naujausius epizodus žiūrovai gali išvysti per LNK nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val.