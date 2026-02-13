Vaikų numylėtinė – neatpažįstama: Kakės Makės aktorė ryžosi drąsiam žingsniui

„Pirmųjų studijų metais ir paskui pirmaisiais profesiniais metais gaudavau tokius vaidmenis, kur reikdavo dainuoti gyvai, kas mane labai džiugindavo, kadangi labai mėgstu dainavimą, tokį, kaip sakant, sau, laisva forma, neįpareigojantį. Scenoje dainuoti džiugina tuo, kad esi personaže ir kartu, kai dainuoji, ne tokia didelė atsakomybė tik už dainavimą, o labiau kaip už tą visą bendrą personažo išpildymą.
Visuomet imuosi tokių projektų drąsiai, kur galima padainuoti, nes mane pačią asmeniškai labai džiugina ir motyvuoja – o, galėsiu vėl kažką padainuoti, pasimokyti, save vis motyvuoju, paspiriu save, o čia naujas iššūkis – imamės! Tai taip ir su Kake Make, pradėjau dainuoti, kas labai džiugina“, – pasakoja Paulė Konstancija.
Aktorė džiaugiasi, kad gatvėje ją ne visi ir ne iš kart atpažįsta. Scenoje ji – personažas su peruku, ryškiais drabužiais, išraiškomis, pakeistu balsu, o štai gyvenime ji visiškai kitokia. Paulė Konstancija be vaidybos teatre dar užsiima ir garsinimu, rengia edukacijas MO muziejuje, įtemptoje dienotvarkėje vis daugiau laiko reikia rasti ir projekto repeticijoms. Ypač šią savaitę, kadangi burtai lėmė įkūnyti charizmatiškąją Lady Gagą.
„Lady Gagą įkūnyti ir sunku, ir lengva vienu metu. Jos pačios kiekvienas pasirodymas scenoje yra kaip vaidinimas, ji – kaip personažas. Šioje dainoje labai daug choreografijos, tai visa laimė, kad kažkada šokau, tai reikėjo raumenų atmintį pabudinti. Ši daina yra apie kovą su tuo savo kūrybiniu kritiku. Ir man atrodo, kaip ir daugumai kūrybininkų, aš pati sau esu didžiausias velnias“, – pasakoja Paulė Konstancija.
Aktorė vaikystėje keletą metų lankė sportinius šokius, yra išbandžiusi ir baletą, ir gatvės šokius. Visa ši patirtis padės ruošiantis Lady Gagai. O pasirodymas tikrai visus nustebins!
„Atėjau atrasti naujų spalvų, mano tikslas apie save sužinoti kažką naujo, kur dar kaip ką galiu, ko negaliu. Džiaugtis šituo projektu ir žaisti, nes čia juk žaidimas yra iš tikrųjų. Kaip mes, kuo galim būti, kur tos mūsų kaukės yra, kiek mes turim kaukių. Kiek aš dar turiu kaukių?“ – sako aktorė.
Paulė Konstancija Giniotaitė džiaugiasi, kad ją projekte labai palaiko šeima ir mylimasis, buvęs „Muzikinės kaukės“ dalyvis, aktorius Tomas Rinkūnas. „Gyvenimo draugas ir šeima mano labai palaiko, čia tokie artimiausi. Keli kolegos žino, ir jie manau, palaiko, tai ir smagu. Svarbiausi žmonės, ko daugiau reikia“, – atskleidžia aktorė.
Įspūdingas aktorės Paulės Konstancijos Giniotaitės įsikūnijimas į Lady Gaga ir dar devyni pasirodymai gražiausią meilės dieną – „Muzikinėje kaukėje“ šeštadienį, 19 val. 30 min., per LNK.