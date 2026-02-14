60 kg atsikračiusi plaukų priauginimo meistrė Reveka Devolskytė atvira: ją „išgydė“ chirurgija

Vos metus trukusi santuoka, sudėtingas ir ilgai užsitęsęs skyrybų procesas, kaltinimai, teismai ir emociniai išbandymai. Reveka atvirai pripažįsta – ištekėti buvo lengva, o išsiskirti pasirodė gerokai sudėtingiau. Nors su buvusiu vyru sprendimą skirtis priėmė taikiai, procesas virto tikru nervų išbandymu.
Laidoje – ir itin jautrūs prisipažinimai apie patirtą smurtą šeimoje. „Net vieno smūgio negalima toleruoti“, – sako ji ir ragina moteris nelaukti antro karto. Reveka neslepia, kad viena iš skyrybų priežasčių tapo ir finansai – moteris atvirai kalba apie santykius, kuriuose jautėsi ne partnerė, o sutuoktinio išlaikytoja.
Tačiau tai – ne tik istorija apie pabaigą. Tai pasakojimas ir apie naują pradžią. Po skyrybų Reveka vis rimčiau svarsto verslo plėtrą Prancūzijoje – šalyje, kur, pasak jos, daugiau šviesos, šypsenų ir galimybių augti. Ar emigracija taps nauju gyvenimo etapu ir galimybe sutikti tikrąją meilę?
Laidoje Reveka taip pat kalba apie motinystę, sprendimą leisti vyresniajam sūnui gyventi su tėčiu ir atsakomybę, kurią prisiima viena augindama du vaikus. Ji neslepia – būti verslininke ir mama vienu metu nėra lengva, tačiau tai jos sąmoningas pasirinkimas. Atvirai – ir apie finansinius iššūkius, investicijas į savo prekės ženklą bei skolas, apie kurias daugelis garsiai nekalba.
Įspūdinga išvaizdos transformacija, beveik 60 kilogramų atsikratymas ir atviras prisipažinimas, kad ją „išgydė chirurgija“ – dar viena tema, kurią Reveka paliečia be pagražinimų. O kur dar pažintys po skyrybų, šimtai žinučių socialiniuose tinkluose ir griežtesni nei bet kada atrankos kriterijai vyrams.
Šiandien ji sako esanti ramesnė nei bet kada anksčiau. Meilės ji nebesivaiko – tiki, kad tai, kas skirta, vis tiek sugrįš. Tačiau pripažįsta, jog širdyje dar turi viltį sukurti didesnę šeimą.
Atvira, drąsi ir nevengianti nepatogių temų – tokia šį šeštadienio vakarą, 17.30 val., Reveka Devolskytė laidoje „Bus visko“ per LNK.