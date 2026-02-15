Šokiai – Dovydo aistra, pritraukusi net gyvenimo partnerę: kodėl vėliau šokėjo rūbus jis iškeitė į verslininko kostiumą?

Į TV3 žiniasklaidos grupės projekto Antrojo šanso etapą automatiškai pateko šeši šokėjai – po du iš kiekvienos TOP 4 dvikovų dalyvių grupės. Nedalyvaujant atrinktam šokėjui, jo šansas perleidžiamas kitam kandidatui. Dar du dalyvius išrinkto naujienų portalo tv3.lt skaitytojai.
Šį sekmadienį paskutinėse dvikovose išvysime: Arną Alkevičių (kuriam šansą dalyvauti projekte perleido Auggi), Gytį Jeremičių Stankaitį-Gyvačio (kuriam šansą perleido Gabi), Moniką Čibiraitę-Kozo, Kamilę Davidonytę, Dovydą Girdauską-Dozzy (kuriam šansą perleido Stef), Edgarą Kerpę, Izabelę Starkovskytę-Izzy ir Pauliną Žilinskaitę-Pauly.
Jau visai netrukus pamatysime, kurie du Antrojo šanso dalyviai pateks į finalą!
O iki tol – atviras interviu su D. Girdausku-Dozzy, kuris juokauja, kad šansą iš Stef matyt gavo todėl, kad Kaunas visuomet palaiko Kauną!
Pasaulio čempionas, kuris šios pergalės nesureikšmina
Dozzy pasakoja, kad vaikystėje tėvai jam suteikė ypatingą privilegiją – ieškoti savęs ir išbandyti skirtingas sritis. Ir nors jam sekėsi viskas, ko ėmėsi – nuo gitaros pamokų, krepšinio bei regbio – būtent šokis buvo tai, prie ko jis nuolat sugrįždavo.
„Iki šokio buvau gana uždaras vaikas – neturėjau gerų socialinių įgūdžių. Tačiau atradus savo vietą šokyje, atėjo ir draugai, santykiai bei būsima žmona. Su ja, beje, susipažinome šokdami vienoje komandoje, o šiemet švenčiame 11 metų santykių metines“, – atskleidžia jis.
Nuo 11-os metų šokiai Dovydui tapo gyvenimu. Dar besimokydamas mokykloje, jis ėmė dirbti šokių treneriu, šokti komandoje. Dovydas neslepia – vienu momentu jis kone gyveno salėje ir šokdavo net po 6 valandas per dieną!
Neverta stebėtis, kad didelis noras gimdė ir rezultatus – 2017 m. jis tapo pasaulio čempionu.
„Pasaulio čempiono titulas IDO organizacijoje, nors tuo metu ir buvo didelis pasiekimas, šokių pasaulyje tikrai nėra finišas. Tai – tik puikus titulas šokėjo CV. Stengiuosi neakcentuoti šios pergalės, nes dabar esu tikras, kad tokie titulai nieko nereiškia. Šokis nėra sportas, o menas – subjektyvus dalykas. Vieną dieną gali laimėti, kitą – pralošti. Tai tavęs nepadaro geresniu ar prastesniu šokėju“, – dabar įsitikinęs jis.
Visgi tai leido Dozzy karjerai įsibėgėti – po pergalės pasipylė užsakymai dėl teisėjavimų ir seminarų. O pačiam šokėjui titulas suteikė tikėjimo, kad tai – dar vienas žingsnis arčiau šokio pasaulio aukštumų.
„Tikrai meluočiau, jei sakyčiau, kad laimėjimas manęs kiek neišvedė iš kelio. Tai tikrai greitai užaugino ego, su kuriuo dirbti turėjau ateityje. Bet, dabartiniame gyvenime, savo ego beveik sulyginau su žeme – išaugau visus savo puikybės elementus. Šiandienai siekiu ramybės, o ne pripažinimo ir titulų“, – pripažįsta jis.
Kodėl Dovydas laisvus šokėjo rūbus iškeitė į kostiumą?
Tuo metu šokiai Dovydui buvo visas gyvenimas. Jis ne tik dirbo šokių studijose ir turėjo savo komandas, bet ir skraidė po pasaulį dalyvaudamas varžybose, vesdamas seminarus ar teisėjaudamas. Tačiau viską pakeitė laikas, kai pasaulis tarsi sustojo – pandemija. O šiandien šokėjas pripažįsta, kad tuo metu netgi paniro į gilią depresiją.
„Iki tol, mano akimis, šokio industrija taip nesikliovė socialiniais tinklais – tam, kad gautum užsakymų ar pasiūlymų, nereikėjo turėti didelio sekėjų skaičiaus. Negebėjau persilaužti ir išmokti dirbti su socialine erdve, todėl palaipsniui, net ir pasibaigus pandemijai, grįžti nebuvo lengva“, – prisimena jis.
Ir nors po to jis ir toliau bandė treniruotis, Dozzy atviras – dingo jausmas, aistra ir noras. Tamsiame gyvenimo periode nebesinorėjo nieko, todėl išblėso ir meilė šokiui.
„Jaučiausi nebeturintis karjeros, o kartu – tarsi nieko be šokio ir nemokėčiau. O juk gyventi reikėjo. Reikėjo ir pajamų, tad ėmiau ieškoti savęs kitose sferose. Iš pradžių dirbau baruose ir klubuose, tuomet – su nekilnojamuoju turtu. Vėliau perėjau į finansų ir verslo pasaulį. Nemokėjimas adaptuotis ir prisitaikyti prie naujojo šokių pasaulio, mane savotiškai išspjovė – teko prisitaikyti ir išgyventi“, – pasakoja jis.
Vedamas susiklosčiusių aplinkybių, Dovydas pasuko į kardinaliai kitokias sritis. Iš pradžių jis tapo buhalterinės apskaitos įmonės pardavimų vadybininku, tuomet pardavimų vadovu, o galiausiai – ir įmonės direktoriumi. Be to, jis įsteigė ir savo nekilnojamo turto pirkimų-pardavimų įmonę.
Projektas sugrąžino meilę šokiams
Visgi šokių kovose „Red Bull Dance Your Style“ Dovydą ir vėl matome tokį, koks jis buvo anksčiau. Kas jį paskatino grįžti prie šokio? Juk projekte Dozzy nė neketino dalyvauti!
Pasirodo, kad viską nulėmė atsitiktinumas. Savaitę prieš projekto atrankas Dovydas didžėjavo vienoje šokių studijoje, kur sutiko senus draugus. O jiems lengvai „paspaudus“, šokėjas galiausiai sutiko ir pats pamėginti grįžti į šokių kovas.
„Gyvenimas kupinas juokingų atsitiktinumų, kurių nė norėdamas nesuplanuočiau. Po tiek metų grįžus į šokį ir sceną, sulaukiau kosmiškai didelio palaikymo ir gražių žodžių. Pats to nejausdamas, pradėjau grįžti į senas vagas. Nors verslas užima išties daug laiko, visada tikėjau, kad norint laiko galima rasti viskam. Man pradėjo plaukti pasiūlymai – teisėjauti vienur, šokti kitur, dalyvauti varžybose. Ir vėl jaučiu, kaip viduje užsiplieskia ugnis. Vėl kyla noras šokti, vėl atsiranda meilė ir aistra“, – sako jis.
Tiesa, Dovydas ir pats kol kas dar nežino atsakymo į pagrindinį klausimą: ar jis gali ir vėl būti šokėjas?
„Tiek dirbus su savo vidiniu pasauliu, traumomis ir psichologinėmis būsenomis, vėl jaučiuosi pasiruošęs priimti šokį kaip artimą draugą. Tik kas iš viso šito išsirutulios, dar nežinau. Turiu įsipareigojimų, planuojame vaikus – turiu atsakomybių tiek darbe, tiek šeimoje. Man nebėra 18 metų, todėl neturiu prabangos atsisakyti savo finansinės padėties ir tiesiog šokti. Tačiau iki šiol viskas aplink mane vyksta organiškai – sulaukiu įvairių galimybių. Galbūt ateis laikas, kai dirbsiu šou biznyje? O gal toliau suksiuosi verslo pasaulyje? Šiai dienai atsakymų neturiu, bet priimu viską ir jaučiuosi už tai dėkingas“, – sako jis.
Anot Dovydo, kitaip nei karjeros pradžioje, dabar šokis nebeužpildo jokios vidinės duobės: „Anksčiau į šokį žiūrėjau taip, kaip į mainus – atiduodu jausmus ir gaunu palengvėjimą. Dabar mano santykis su šokiu yra nuoširdesnis. Tai yra veikla, kuria užsiimu, nes man tai patinka. Po truputį vėl ją įsimyliu ir atviromis rankomis priimu visas jos duodamas dovanas.“
Kas sieja Dovydą ir „Lietuvos talentų“ nugalėtoją Edgarą Kerpę?
Ir nors dvikovose iš projekto buvo iškritęs, jau šį sekmadienį Dovydas grįš Antrojo šanso laidoje. O kadangi antrųjų šansų gyvenime, anot Dozzy, nebūna daug, tai – didelė dovana.
„Manau, kad šiuo metu šoku apie 50% taip, kaip galėčiau. Po tokios ilgos pertraukos sugrįžti į formą nėra taip lengva – tai užtrunka. Tačiau kovoju ne dėl televizinės šlovės – kova vyksta dėl šalies atstovavimo prestižiškiausiame pasaulio renginyje. Viliuosi ir linkiu, kad laimėtų tas šokėjas, kuris tikrai yra to vertas“, – sako jis.
O įdomiausia tai, kad šioje laidoje Dovydas ir vėl susitiks su „Lietuvos talentų“ nugalėtoju bei kitu itin talentingu šokėju Edgaru Kerpe! Ne visi žino, tačiau šie du šokėjai turi gana ilgą istoriją – įvairiose kovose jie anksčiau varžėsi net 8 metus. Vienas varžybas laimėdavo E. Kerpė, kitas – D. Girdauskas-Dozzy.
„Tarp mūsų nuo ankstyvos paauglystės egzistavo konkurencija, tad visada varžėmės. Bet dabar esame labai geri draugai. Mes vienas kitą labai gerai pažįstame, todėl tai matėsi ir šokio aikštelėje. Edgarą laikau vienu iš stipriausių Lietuvos šokėjų. Tvirtai tikiu, kad jis yra vienas iš tų žmonių, kuris Lietuvos šokių bendruomenę kelia į viršų. Ir, jei nutiktų taip, kad man nepavyktų praeiti į superfinalą, mano balsas ir palaikymas vienareikšmiškai atitektų jam“, – pokalbį baigia jis.
