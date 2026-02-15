Solidų jubiliejų mininti I. Norkutė įsiamžino netikėtoje fotosesijoje: „Galbūt būčiau ir prapuolus“

„Daugybę kartų bučiavau teatro sceną. Jei ne šis miestas, galbūt būčiau ir prapuolusi kaip aktorė – likusi nepastebėta ir televizijoje“, – sako I. Norkutė.
Šiemet, anot pašnekovės, ji ir dar trys bendrakursiai, kartu dirbantys Šiaulių dramos teatre, mini garbingą jubiliejų – trisdešimt metų profesionalios veiklos scenoje.
I.Norkutė studijuoti į sostinę atvyko iš Klaipėdos, kur užaugo ir baigė vidurinę mokyklą. Teatro kursą kartu su ja baigė dvylika jaunų žmonių, kurie sulaukė kvietimų dirbti įvairiuose Lietuvos teatruose. Kaip prisimena pašnekovė, pirmojo bakalauro kurso vadovai rekomendavo jauniems žmonėms kurį laiką laikytis kartu. Būtent todėl daugiau nei pusė I. Norkutės bendrakursių pasirinko Šiaulius.
Aktorė pasakoja, kad į Saulės miestą vyko vieneriems metams – 1996-ųjų rugsėjį. Ji ilgai ieškojo teatro pastato, ant kurio tuo metu nebuvo iškabos, nes negalėjo patikėti, kad jis primena teismo rūmus. I. Norkutė su nostalgija prisimena pirmuosius darbo mėnesius, kai, laukdami vietos įsikurti, kartu su kolegomis gyveno teatre, koridoriuje kepdavo bulves ir iki paryčių repetuodavo. Vėliau dauguma jų paėmė paskolas, įsigijo būstus ir liko Šiauliuose.
„Vaidmuo po vaidmens – ir teatras pririšo“, – sako I. Norkutė.
Kai kurios istorijos, kurias ji pasakoja savo monospektaklyje „Pirmas kartas“, susijusios ir su Šiauliais.
„Labai ruošiausi pasirodymui, nes tokio formato vaidinimas man buvo naujiena. Apie jį svajojau ne vienerius metus, o kaip viskas turėtų būti, patarė režisierius, mano buvęs kursiokas Darius Gumauskas“, – teigia I. Norkutė.
Anot jos, premjeroje iš tiesų yra daug pirmų kartų. Pavyzdžiui, scenoje pati Inga atlieka kelias savo autorines dainas.
„Nesu dainininkė, todėl kaip apšildyti balsą, geriau jį valdyti man parodė vokalo trenerė Jekaterina Fiodorova. Daugeliui muzikos klausytojų Kaune dirbanti profesionalė geriau žinoma kaip Aika, kurios kūrinį „Raga“ bus galima išvysti kitą savaitę vyksiančioje nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Palaikau ją, nes mačiau, kokius stebuklus Jekaterina daro su balsu“, – sako I. Norkutė.
Pasiruošti monospektaklio kelionei per Lietuvą, kuri dar drieksis per Jurbarką, Uteną, Kaišiadorys, Alytų, Kauną ir kitus miestus, aktorei padėjo ir vizažistė Sandra Žukauskienė,
plaukų priauginimo meistrė Gintarė Eimantaitė-Armalė, plaukų stilistė Inga Bagdonaitė, dizainerė Indrė Masilionytė-Koženiauskienė.
„Šių fėjų dėka turėjau nuostabų laiką pas fotografę Aurą Šimkienę. Kartais net sunku patikėti, kiek daug gali moterų bendrystė“, – džiaugiasi žinoma aktorė.
Pasak I. Norkutės, premjerinis spektaklis „Pirmas kartas“ – tai savotiškas žaidimas su publika – kiekvieną kartą spektaklis gali kisti, pasipildyti naujais akcentais, sprendimais ar net netikėtais scenos partneriais.
„Esu nusiteikus padžiazuoti“, – šypsosi pašnekovė, pridurdama, kad toks gyvas formatas leidžia žiūrovą pakviesti į komediją, kurioje keliaujama per smagias ir komiškas skirtingų moterų gyvenimų istorijas.
Spektaklyje skamba gerai pažįstamos melodijos, autorinė muzika, netrūksta juoko, jautrumo ir labai žmogiškų akimirkų.
„Noriu jus pakviesti į pasimatymą. Į tokį, kuriame bus juokinga, atvira, kartais absurdiška, o kartais – labai atpažįstama. Sako, žmogus jaunas tol, kol jo gyvenime dar yra pirmų kartų. Pirmas pasimatymas. Pirmas bučinys. Pirmas pasirodymas scenoje. O gal – pirmas susitikimas su manimi. Ir pažadu – bent vienoje istorijoje rasite save. Tai ne teatras. Tai ne koncertas. Tai pasimatymas. Susitinkame“, – į publiką kreipiasi I. Norkutė.