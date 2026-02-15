Vytaras Radzevičius ryžosi naujai patirčiai: „Mokytis niekada nevėlu“

„Gražiomis žiemos dienomis yra ką veikti – pavyzdžiui, mokytis, nes mokytis niekada nevėlu. Du dalykai yra labai svarbūs: visų pirma kažką išmoksti, o antra – vyksta smegenų mankšta“, – sakė Vytaras, nusprendęs imtis naujo iššūkio.
Šįkart vedėjas keliavo mokytis sudėtingo ir kantrybės reikalaujančio amato – šakočio kepimo. Kartu su mokytoju Žygintu jis darė viską nuo pat pradžių – žingsnis po žingsnio, pažindamas kiekvieną šio kepinio gamybos etapą.
Laidoje netrūko ne tik praktinių pamokų, bet ir istorijų apie pirmuosius bandymus, nesėkmes bei patirtis, kurios dažnai slepiasi už iš pirmo žvilgsnio paprasto rezultato.
Vytaras atvirai pasakojo, kas šiame procese pasirodė sunkiausia, kas nustebino labiausiai ir ar tikrai viskas klostėsi taip lengvai, kaip gali atrodyti iš šalies.
Tačiau vien kulinariniais iššūkiais žiemos nuotykiai nesibaigė. Vytaras kartu su seniūnu Arūnu leido laiką ant ledo – vyrai išsiruošė prie ežero, kur, kaip tikimasi, kimba seliavos.
„Va, dideli berniukai, bet su rogutėm dar važinėjam! Šiandien su seniūnu Arūnu atvažiavom prie vieno ežeriuko, kuriame galimai kimba seliavos“, – juokėsi vedėjas.
Ant užšalusio ežero Vytarą nustebino ne tik žvejyba, bet ir pats vaizdas aplink.
„Labai įdomiai čia viskas atrodo – vidury ežero įsikuria toks miestelis, kaimelis palapinių, o apačioje – apie 50 metrų gylio, ir ten gyvena seliavos“, – dalinoai įspūdžiais jis.
Nors žuvų kibimas nebuvo pats aktyviausias, vedėjas vis tiek džiaugėsi galėjęs parsivežti laimikį ir pasimėgauti tikra žiemos diena gamtoje.
Šio sekmadienio laidoje žiūrovų laukė ne tik naujos patirtys ir iššūkiai, bet ir daug žmogiškų akimirkų, šypsenų bei paprastų, tačiau įkvepiančių istorijų apie tai, kad naujų dalykų mokytis verta bet kuriame gyvenimo etape.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
