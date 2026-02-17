Prestižinis M.A.M.A. raudonasis kilimas – jau šį penktadienį: pirmieji pamatykite stiliaus ikonas ir išgirskite visas šou pasaulio paslaptis

Mada neatsiejama nuo muzikos, o muzika – nuo mados. O šiemet M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacija į šiuos svarbiausius apdovanojimų akcentus kvies nerti ir dar giliau.
Juk neretai būtent garsiausi Lietuvos žmonės padiktuoja tai, ko klausysimės ir kaip puošimės ateinančius metus. Negana to, visa tai, kas įvyksta ant M.A.M.A. raudonojo kilimo, aptarinėjama dar net kelias savaites renginiui pasibaigus...
Būtent tam jau šį penktadienį žiūrovus pakvies M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacijos vedėjos. Ilgametė TV3 laidų stilistė Marija Palaikytė domėsis ant raudonojo kilimo žengiančių garsenybių įvaizdžių detalėmis, o muzikos žurnalistė bei tv3.lt tinklalaidės „Kažkas naujo“ vedėja Ugnė Martusevičiūtė – svarbiausia vakaro žvaigžde: lietuviška muzika ir talentingiausiais šalies atlikėjais.
Kur ir kada stebėti?
Jau šį penktadienį, vasario 20 d., TV3 žiniasklaidos grupė tradiciškai kvies mėgautis kiekviena muzikos apdovanojimų akimirka.
Iškart po to, nuo 19.30 val., žiūrovai kviečiami persikelti į TV3 kanalą, naujienų portalą tv3.lt arba radiją „Power Hit Radio“ – iškilminga M.A.M.A. muzikos apdovanojimų ceremonija vyks kiekvienoje platformoje, tuo pat metu!
O jei apdovanojimų jums bus negana, iškart po jų, nuo 23 val., TV3 ir dar kartą pakvies nerti į raudonojo kilimo subtilybes! Gal kai kuriuos įvaizdžius dabar jau įvertinsite kitaip?
M. Palaikytė: kaip per 15 metų keitėsi garsenybių M.A.M.A. įvaizdžiai?
Kaip teigia Marija, šou pasaulio žvaigždės visais laikais buvo ir stiliaus ikonos. Tos, kurios rodo pavyzdį, įkvepia, provokuoja ar netgi formuoja tendencijas.
„Muzikos apdovanojimai – šventė, kuri vyksta ir ant scenos, ir svečių tarpe. Pastarieji tampa renginio dalimi ir tiesiogiai prisideda prie viso įspūdingo rezultato. Mada čia atlieka ypatingą vaidmenį – ji tampa vienu iš įrankių, kurie padeda įkūnyti charakterius, idėjas, žinutę bei savitą stilių. O M.A.M.A. stiliaus sprendimai neretai sukelia ne tik aistringas diskusijas, bet tampa ir puikiu įkvėpimo šaltiniu“, – sako ji.
Šiemet muzikos apdovanojimai įvyks jau 15-ąjį kartą. Kaip pastebi Marija, per tiek laiko svečiai jau išmoko puoštis, o ypač dideles pagyras ji skiria iš stereotipų išsivadavusiai vyrų madai.
M. Palaikytės teigimu, šiandien galime didžiuotis daugybe ryškių scenos vyrų: Donatu Montvydu, Roku Yan, Justinu Jaručiu, Martynu Kavaliausku, Vaidotu Valiukevičiumi ir kitais.
„Visada žavi ypatingai skoninga Monikos Liu stiliaus, asmenybės ir kūrybos harmonija. Su malonumu stebiu profesionaliai išbaigtus Jessica Shy stiliaus sprendimus bei įspūdingus sceninius kostiumus. Intriguoja ir Evgenya Redko savitumas. Bet svarbiausia yra įvairovė! Nes mada ir yra įdomi tada, kai įdomi ją dėvinti asmenybė, – sako ji.
Anot Marijos, M.A.M.A. raudonasis kilimas yra ir viena iš svarbiausių platformų lietuvių mados kūrėjams, kurie šiam ypatingam vakarui puošia ryškiausias įžymybes. O kad suprastume kiekvieną jų įvaizdžių detalę, M. Palaikytė visos transliacijos metu dalinsis mados pasaulio aktualijomis.
„Mes jau pasiruošę neatsilikti nuo tarptautinio lygio pavyzdžių, o M.A.M.A. organizatoriai Martynas Tyla ir Neringa Zeleniūtė, kuriuos verta vadinti pirmąją renginio pora, ir savo pačių pavyzdžiu nuosekliai kelia kartelę. Ne tik renginio kokybės lygiui, bet ir svečių aprangos lūkesčiams“, – pastebi stilistė.
Marija neslepia – siekiant išbaigto įvaizdžio, svarbu ir deranti šukuosena, ir makiažas, ir avalynė ar net kojinių pasirinkimas. O kokia gali būti didžiausia raudonojo kilimo svečių klaida? Anot jos, tai – visiškas aprangos kodo ignoravimas.
„Sąmoningas atsainumas – nei šaunu, nei koks nors maištas. Tai – tiesiog nepagarba renginiui. Renginio organizatoriai nurodo „black tie“ aprangos kodą, kuris iškart užkelia aukštą kartelę. Bet reikia suprasti, kad tai nėra formalus ar protokolinis renginys. Atvirkščiai, tai – šou pasaulio šventė. Tokie renginiai yra geriausia platforma drąsiems, kūrybiškiems ir originaliems sprendimams“, – sako ji.
Stilistės teigimu, tai – renginys, kuriame tam tikros provokacijos ar drąsūs įvaizdžiai yra netgi sveikintini!
„Rūbas turi išryškinti žmogaus savitumą, bet neužgožti jo. Tuos ryškius ir įsimintinus įvaizdžius, kurių tikimės ant M.A.M.A. scenos bei raudonojo kilimo, dar ir reikia gebėti dėvėti“, – sako ji.
U. Martusevičiūtė: kaip atrodo slaptos Lietuvos atlikėjų perklausos?
Gavusi progą, be muzikos gyventi negali Ugnė visuomet uždainuoja ir pati. O kur dar jos vedama lietuviškos muzikos laida, kurią žiūrovai be jokios pertraukos gali stebėti jau 5 metus!
Būtent tai Ugnei leido garsiausius Lietuvos atlikėjus ir jų kūrybą pažinti iš pačių pirmų eilių. O neretai ji patenka ir į slaptas naujų albumų ar kūrinių perklausas.
„Praėjusiais metais lankiausi Manto Jankavičiaus bei Ingos Jankauskaitės slaptose perklausose bei atlikėjų po koncertų surengtuose mini vakarėliuose savo komandoms. Ten toliau skamba dainos, būna ištrauktas mikrofonas ir prasideda karaoke! Būna, kad atlikėjai pakviečia ir į slaptą naujos dainos vaizdo klipo peržiūrą, kurioje išsamiai papasakoja apie idėją ir pristato kūrybinę komandą. Taip praėjusiais metais darė atlikėja Giedrė Kilčiauskienė“, – išduoda ji.
Slapčiausius garsenybių išgyvenimus Ugnė ne kartą išgirdo ir savo vedamos laidos metu. „Atsimenu, kaip Merūnas Vitulskis pristatė dainą „Ar tai tu“ ir jai sukurtą vaizdo klipą. Kūrinys buvo dedikuotas Merūno mamai Aurelijai, kurią jis prarado dar tuomet, kai jam buvo vos 17 metų. Beje, klipe debiutavo ir vyresnysis Vitulskių sūnus, devynmetis Ajus. Jis suvaidino tėtį vaikystėje. Tai buvo labai jautru“, – prisimena ji.
O iškarpa iš pokalbio su Raminta Naujanyte-Bjelle, kur ji prabilo apie vyrus, leidžiančius sau „neskaniai“ juokauti su moterimis, socialiniuose tinkluose buvo peržiūrėta šimtus tūkstančių kartų!
„Taip pat pamenu, kaip „Sisters On Wire“ narė Ieva Ščerbinskaitė susigraudino prisiminusi, kaip po asmeninių išgyvenimų, skaudžių skyrybų, teko lipti į sceną ir suvaidinti, jog viduje viskas gerai“, – pasakoja Ugnė.
U. Martusevičius teigimu, apie savo išgyvenimus atvirai prabyla ne tik atlikėjai – pastaruoju metu vis laisvesnė darosi ir į mylimiausių žvaigždžių koncertus susirinkusi publika: „Žmonės nebebijo šokti taip, lyg niekas jų nematytų, nebebijo garsiai dainuoti, po pasirodymo sušukti „bravo“, nubėgti pas atlikėją į užkulisius ir paprašyti bendros nuotraukos ar parašo. Gera būti tokioje minioje – kartais koncerto metu net susirandu naujų draugų.“
O ko Ugnė būtinai norės pasiteirauti ant raudonojo M.A.M.A. kilimo žengusių garsiausių Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždžių?
„Tikrai norėsiu paklausti, ar kūrėjai privalo išgyventi sukrečiančius momentus, kad sukurtų ką nors naujo? Kokiu savo kūriniu jie labiausiai didžiuojasi? Kaip save ramina prieš pasirodymus bei kokiais būdais švenčia po jų?“ – sako ji.
Su didžiuliu nekantrumu Ugnė laukia ne tik raudonojo kilimo transliacijos, bet ir apdovanojimų ceremonijos, kurioje, kaip sako pati, šiemet pasirodys visi jos mylimiausi atlikėjai.
„Labai įdomu, kam atiteks „Metų albumo“ apdovanojimas, kadangi dauguma muzikantų jį laiko pačiu svarbiausiu. Taip pat laukiu išvysti, kas taps naujos, į kylančius kūrėjus dėmesį atkreipiančio radijo „Power Hit Radio“ MADE IN LT nominacijos nugalėtojais. Beprotiškai gera tą vieną kartą metuose sudalyvauti tokio masto renginyje – kviečiu tą patirti ir jums“, – pokalbį baigia ji.
