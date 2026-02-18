Kaune – neeilinė savaitė šalies muzikos industrijai: nuo konferencijos iki svarbiausių šalies muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ir didžiausių dūzgių mieste

15-oji muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija
Penktadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ areną užplūs beveik 10 tūkstančių lietuviškos muzikos gerbėjų ir keletas tūkstančių šalies pramogų pasaulio atstovų, kurie pagerbs ryškiausiai per pastaruosius metus žibėjusius įvairių žanrų muzikos kūrėjus, jų dainas, albumus ir vaizdo klipus.
Vakaro metu laukia ir daugybė ryškiausių šalies muzikos žvaigždžių specialiai M.A.M.A. ceremonijai sukurtų muzikinių pasirodymų – tarp kurių tokie atlikėjai kaip Evgenya Redko, Rokas Yan, Free Finga, Katarsis, Vaidas Baumila, Džordana Butkutė, Paulina Paukštaitytė, Abudu, Monika Liu, Jazzu ir daug kitų.
Lietuvos muzikos industrijos konferencija
Vasario 19–20 dienomis Kaune įvyks ir Lietuvos muzikos industrijos konferencija, kuri suvienys kultūros sektoriaus atstovus. Šią, jau antrą kartą organizuojamą konferenciją bus gilinamasi į kultūros sektoriaus problemas, jų sprendimo būdus ir aktualijas. Čia savo įžvalgomis dalinsis Agnė Begetė, Ramūnas Zilnys, Dmitrij Golovanov, Vygintas Gasparavičius ir kiti.
Metalistų palydos į M.A.M.A. apdovanojimus ritualas
Vasario 19 d., likus vos dienai iki M.A.M.A. muzikos apdovanojimų Lietuvos metalo muzikos forumas Kaune, klube „Lemmy“ surengs ritualinę palydą grupėms, pretenduojančiomis šiemet tapti M.A.M.A. Metų metalo muzikos grupe.
Lietuvos metalo muzikos atlikėjai vis garsiau skamba ir pripažinimo sulaukia už šalies ribų – aktyvi koncertinė veikla užsienyje yra vienas iš kriterijų, renkant Metų metalo muzikos grupę. Awakening Sun, Black Spikes, Crypts Of Despair ir Luctus – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje žinomi metalo muzikos kolektyvai šiemet buvo nominuoti M.A.M.A. apdovanojimuose ir susirinks susitikti su savo gerbėjais. Renginio pabaiga bus vainikuota Lietuvos metalo muzikos delegatų ritualu, skirtu nominantų palydai į pagrindinę „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimų ceremoniją.
Vienai nakčiai duris atvers didžiausias šalyje naktinis klubas
Po svarbiausio šalies muzikos vakaro – muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ryškiausios šalies pramogų pasaulio žvaigždės ir visi norintys persikels į linksmybes iki ryto, į oficialias apdovanojimų dūzges, kurios įvyks viešbutyje „Moxy“. Čia vienai nakčiai viešbutis ir jo parkingas pavirs unikaliu naktiniu klubu, kuriame susirinkusi publika pasijaus tarsi geriausiame Berlyno reive. Už pultų stos ir naktinei kultūrai puikiai pažįstami didžėjai; Donatas Chipak, Aiste, Ugne Sync, Proflame, Roe Deers, Aurėja, MWT.
Primename, kad muzikos apdovanojimai 15-ąjį kartą įvyks Kauno Žalgirio arenoje jau šį penktadienį, vasario 20 d. Bilietus į visus renginius galima rasti muzikosapdovanojimai.lt.