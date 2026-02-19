Dėl dalyvavimo „Muzikinėje kaukėje“ L. Petrauskas kreipėsi į labai garsų savo brolį

„Dėl dalyvavimo šiame projekte gavau ir palaikymo, ir paskatinimo, ir patarimų, nes prieš du sezonus dalyvavo šiame projekte Linas Vaitkevičius, mano geras bičiulis iš grupės „Žemaitukai“. Mano broliui Ovidijui, irgi iš grupės „Žemaitukai“, praeitam sezone puikiai sekėsi. Paklausiau abiejų, kokį patarimą duotų, tai daug ruoštis ir daug dirbti, daug skirti laiko“, – pasakoja Laurynas.
Scenoje jis ne naujokas, pradėjęs dainuoti dar vaikystėje, prieš maždaug 15 metų Laurynas pradėjo dainuoti ir kitiems šventėse, renginiuose. Prieš dešimtmetį su kolega Roku jiedu įkūrė grupę – Rokas ir Laurynas, nuo to laiko koncertuoja dviese, todėl žengti į sceną vienam Laurynui nėra labai komfortiška.
„Turiu nugalėti baimes, nes neturiu tokios patirties dainuoti vienam, teko tos patirties pasisemti mokantis kažkur, o šiaip, viešoj vietoj dainuot vienam, tai neturiu tokios patirties, o tuo labiau įsikūnyti į kitą atlikėją. Tai pirmiausias mano tikslas būtų įveikti tas baimes visas, pasisemti patirties, ir, aišku, nugalėti“, – dalinasi Laurynas Petrauskas.
Tačiau žvelgiant į Lauryno pasirodymus „Muzikinės kaukės“ projekte sunku net įtarti, kad vienam scenoje stovėti jam nėra labai drąsu ir komfortiška. Pradžioje lyrines dainas atlikęs vyras gavo iššūkį įkūnyti Justinas Timberlake, kuris ne tik dainuoja, bet ir puikiai šoka. Su šiuo pasirodymu Laurynui teko perlipti per didžiausias savo baimes ir išmokti šokio judesių.
„Projekte noriu pasisemti patirties, projektas ilgas, daug laidų, tad tikiuosi perlipti per save, tiek ties judesiu, pas mane jaučiasi tas toks sustingimas, tai noriu ir pašokt, ir padainuoti lyrinių dainų. Norisi pasisemti tos įvairiapusiškos patirties iš įvairių įsikūnytų atlikėju. Labai nusiteikęs ir labai džiaugiuosi, kad esu čia“, – dalinasi Laurynas Petrauskas.
O šį šeštadienį projekte „Muzikinė kaukė“ Laurynas turės įkūnyti stipraus vokalo atlikėją Rūtą Mur. Kaip jam seksis ir ką apie jo pasirodymą pasakys komisija, išgirsite šeštadienį 19.30 val. projekte „Muzikinė kaukė“ per LNK.